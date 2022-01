Rusia incluye a los principales socios del opositor Alexei Navalni en su lista de terroristas y extremistas

Las autoridades rusas han incluido a dos colaboradores del opositor Alexei Navalni, Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, sus principales socios, en su lista de personas relacionadas con el terrorismo y el extremismo.

Volkov y Zhdanov aparecen ahora entre los 14 individuos incluidos recientemente a la citada lista, seg√ļn informaciones de la agencia de noticias Sputnik. El documento ha sido actualizado este mismo viernes y publicado en la p√°gina web de la Rosfinmonitoring, la agencia rusa encargada de supervisar las transacciones financieras con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales y la financiaci√≥n del terrorismo.

Zhdanov, nacido en 1988, fue el director de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK), una ONG de Navalni ahora considerada agente extranjero por el Gobierno y prohibida en Rusia, que la considera extremista.

Por su parte, Volkov, que tiene 42 a√Īos, fue el jefe de la red de oficinas regionales de Navalni (Shtabi Navalnogo, por su nombre en ruso), tambi√©n calificada como extremista. Ambos pol√≠ticos se enfrentan a procesos penales en Rusia y permanecen actualmente en el exilio.

A finales de 2021, Navalni pidi√≥ a trav√©s de una carta abierta a sus seguidores que contin√ļen con sus iniciativas contra el Gobierno del presidente, Vladimir Putin, y no se preocupen si √©stas pueden suponer represalias contra √©l, que permanece encarcelado.

"No tienen que preocuparse por m√≠. La prisi√≥n no es un hogar, pero la gente tambi√©n vive aqu√≠. No soy el primero, no soy el √ļltimo", dijo Navalni, quien ha insistido a sus compa√Īeros que "bajo ninguna circunstancia" deben limitar sus trabajos de oposici√≥n por temor a que le pueden perjudicar √©l.

Navalni se√Īal√≥ entonces que sus principales socios, Zhdanov y Volkov, hab√≠an hecho lo propio y hab√≠an montado nuevamente sus infraestructuras y grupos de trabajo, despu√©s de que las autoridades rusas hubieran estado desde junio desmantelando sus organizaciones al ser consideradas extremistas.

El disidente fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Mosc√ļ por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuper√°ndose de un envenenamiento --del que el destacado opositor culpa directamente a Putin--, tras lo que se sucedieron una serie de manifestaciones que se saldaron con miles de detenidos.

El hospital de Berlín al que fue trasladado Navalni en agosto de 2020 confirmó en su informe final que el opositor ruso fue envenenado con Novichok, un químico que ya se utilizó en 2018 contra el exagente Sergei Skripal en Reino Unido y cuyo rastro lleva a Rusia, si bien las autoridades rusas han negado cualquier tipo de vinculación con el suceso.