Rusia incluye a varios políticos británicos en su 'lista negra' en represalia por su apoyo a Ucrania

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han anunciado este viernes la entrada de varios políticos británicos en su 'lista negra' por el apoyo que han estado brindando al Gobierno ucraniano, que va desde sanciones y espionaje hasta la retórica "fantasiosa" de una supuesta amenaza militar de Moscú sobre el continente europeo.

"Londres sigue financiando diligentemente las cínicas aventuras antirrusas, en detrimento del deterioro socioeconómico y de la situación política interna del país", afirma el Ministerio de Exteriores ruso en una nota en la que afea al Gobierno británico no hacerse cargo de sus "obligaciones sociales básicas".

Entre los señalados hay "individuos que se han manchado a sí mismos al hacer campaña en apoyo de restricciones ilegales" y otros involucrados en acciones subversivas hacia Rusia, entre "calumnias" y "difusión de desinformación".

Así, tienen prohibida la entrada en Rusia, entre otros miembros del 'stablishment' político británico, altos funcionarios del Gobierno como la viceministra de Economía, Emma Reynolds, el responsable de sanciones de la cartera de Exteriores, Max Petrokofsky, o el fundador Open Source Centre, James Byrne.