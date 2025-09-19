Rusia incluye al “movimiento satanista internacional” en su lista de “terroristas”

Las autoridades rusas incluyeron el viernes al "movimiento satanista internacional" en su lista de "terroristas y extremistas", lo que abre la vía a severas penas de prisión para quienes sean reconocidos por la justicia como vinculados a él.

Rusia tomó una medida similar a finales de 2023 con respecto al "movimiento internacional LGTB", una formulación imprecisa que hizo temer una mayor represión de esta comunidad en el país.

El "movimiento satanista internacional" figura ahora en esta lista oficial disponible en la página web del servicio ruso de vigilancia de las transacciones financieras, constató la AFP.

La medida es consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo, que en julio prohibió el "movimiento satanista internacional", aunque no existe formalmente ninguna organización con ese nombre.

"Se determinó que este movimiento se basa en una ideología extremista, el odio y la hostilidad hacia las confesiones religiosas tradicionales", justificó el organismo, según la fiscalía general rusa, que fue la que presentó la solicitud.

Según el texto, los "seguidores del movimiento practican ritos ocultistas y asesinatos rituales, cometen otros delitos, en particular contra menores".

El presidente Vladimir Putin, que mantiene estrechas relaciones con la influyente Iglesia Ortodoxa Rusa, acusó en varias ocasiones a las potencias occidentales de ser "decadentes" y "satánicas", en particular por su tolerancia hacia las personas LGBT+.

En los últimos años, Rusia ha sido escenario de varios crímenes cometidos por personas que se autodenominan satanistas, incluidos asesinatos rituales.

