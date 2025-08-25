Rusia informa de la supuesta toma de una localidad en Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania
Ucrania: Rusia informa de la supuesta toma de una localidad en Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania
LA NACION
MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -
Las Fuerzas Armadas rusas se han hecho con el control de una nueva localidad en la región de Dnipropetrovsk, en este de Ucrania, según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su informe de avances diarios. En concreto, Moscú da por "liberado" el pueblo de Zaporozhskoe, un día después de que notificase la toma de Filiya, una localidad también situada en Dnipropetrovsk.
Las autoridades ucranianas no se han pronunciado sobre estos posibles avances, si bien en las últimas semanas el presidente Volodimir Zelenski sí ha reconocido una intensificación de la ofensiva en la zona este coincidiendo con los esfuerzos diplomáticos iniciados por Estados Unidos.
