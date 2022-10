Rusia insiste en los avisos de una "provocación" con bomba sucia pese a las dudas internacionales

El Gobierno de Rusia ha insistido este lunes por varios frentes en que Ucrania prepara una "provocación" con el uso de una bomba sucia, una tesis que no ha recibido ningún tipo de aval internacional y que las autoridades ucranianas ya han desmentido, advirtiendo de que es Moscú quien parece estar buscando excusas para una nueva escalada.

"La desconfianza hacia la información compartida por el lado ruso no hace que la amenaza no exista. La amenaza es obvia", ha alegado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los medios. En este sentido, ha afirmado que el Ministerio de Defensa ha compartido la información con otros gobiernos y que "compete a ellos creerla o no".

Estados Unidos, Reino Unido y Francia han expresado públicamente sus dudas, pero el responsable de la unidad de armas radioactivas de las Fuerzas Armadas, Igor Kirilov, ha subrayado este lunes que cuentan con "pruebas" de que "el régimen de Kiev está planeando una provocación".

Según la versión rusa, las fuerzas ucranianas plantean utilizar una bomba sucia o cualquier otro artefacto con poca carga nuclear. "El objetivo es acusar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y lanzar una gran campaña antirrusa", ha aseverado Kirilov, según la agencia de noticias TASS.

El oficial ha recordado que ya en febrero el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció su deseo de que Ucrania volviese a ser una potencia nuclear y, a lo largo del conflicto, "ha pedido en reiteradas ocasiones a los países de la OTAN que lancen ataques contra Rusia".

Europa Press