Rusia insta a EEUU a liberar al presidente venezolano Maduro

MOSCÚ, 3 ene (Reuters) - Rusia instó a Estados Unidos a liberar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, en un comunicado emitido el sábado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

"A la luz de los informes confirmados de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa se encuentran en Estados Unidos, instamos firmemente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su posición y liberar al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa", dijo el ministerio en el comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había expresado más temprano en el día su "firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada", durante una conversación telefónica con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó el ministerio ruso.

"Las partes se pronunciaron a favor de evitar una mayor escalada y encontrar una salida a la situación a través del diálogo", dijo el ministerio.

Según la agencia estatal rusa de noticias TASS, la noticia de que Rodríguez se encuentra en Rusia es "falsa". (Reporte de Reuters, Editado en español por Aida Peláez-Fernández y Ricardo Figueroa)