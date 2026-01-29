Rusia insta a la negociación entre EE. UU. e Irán y advierte contra el uso de la fuerza

MOSCÚ, 29 ene (Reuters) -

Rusia dijo el jueves que aún hay margen para la negociación entre Irán y Estados Unidos, y advirtió que cualquier uso de la fuerza contra Teherán tendría consecuencias peligrosas y provocaría el caos en todo Oriente Próximo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hizo estos comentarios un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a Irán a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo sobre las armas nucleares o enfrentarse a un posible ataque de Estados Unidos.

"Seguimos pidiendo a todas las partes que actúen con moderación y renuncien a cualquier uso de la fuerza para resolver los problemas. Es evidente que las posibilidades de negociación están lejos de agotarse. (...) Debemos centrarnos principalmente en los mecanismos de negociación", dijo Peskov a los periodistas.

"Cualquier acción contundente solo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización del sistema de seguridad en toda la región", añadió.

Rusia ha estrechado sus lazos con Irán desde el inicio de su guerra en Ucrania y firmó un tratado de asociación estratégica de 20 años con la República Islámica en enero de 2025. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Felix Light y Mark Trevelyan; edición de Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)