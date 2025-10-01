Rusia intensifica ataques de largo alcance contra Ucrania, según un análisis de AFP

Rusia intensificó sus ataques de largo alcance contra Ucrania en septiembre, según un análisis de AFP publicado el miércoles, en un contexto de congelación de las negociaciones de paz y de violaciones del espacio aéreo europeo atribuidas a Moscú.

De acuerdo con un análisis sobre los informes diarios de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 5638 drones de largo alcance y 185 misiles contra Ucrania en ataques nocturnos durante septiembre, lo que representa un aumento del 36% respecto al mes anterior.

En agosto, los bombardeos habían disminuido en un tercio respecto a julio, mientras se intensificaban los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a mediados de agosto en Alaska (Estados Unidos), con la esperanza de un diálogo fructífero, pero la reunión no produjo avances.

Rusia incluso señaló en septiembre que las conversaciones de paz con Ucrania estaban en "pausa", mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró que el objetivo de Moscú seguía siendo "ocupar todo Ucrania".

En septiembre, además, Rusia lanzó un número récord de 810 drones contra Ucrania en la noche del 6 al 7.

Ese bombardeo masivo alcanzó la sede del gobierno ucraniano en el centro de Kiev, algo inédito desde el inicio de la guerra.

La Fuerza Aérea ucraniana declaró haber derribado o interceptado en septiembre 87% de los drones rusos y 68% de los misiles durante esos ataques nocturnos.

Para contrarrestarlos, Ucrania recurre a cazas, helicópteros, unidades móviles de defensa antiaérea, inhibidores electrónicos y drones interceptores.

Paralelamente, Kiev comenzó a dialogar con miembros de la OTAN sobre un intercambio de experiencias en el derribo de drones rusos, tras una serie de violaciones del espacio aéreo de países de la Alianza atribuidas a Rusia, lo que Moscú niega.

Rusia ha atacado a Ucrania cada noche desde el 10 de mayo, tras el fin de una "tregua" de tres días anunciada por Putin que coincidió con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

bur-brw/blb/ant/mba/mab/mb