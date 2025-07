Rusia intensifica ofensivas en dos frentes en Ucrania mientras ambos buscan ventaja antes del otoño

KIEV, Ucrania (AP) — Una Rusia envalentonada ha intensificado las ofensivas militares en dos frentes en Ucrania, dispersando las escasas tropas de reserva de Kiev y amenazando con expandir la lucha a una nueva región ucraniana mientras cada bando busca una ventaja antes de que los combates remitan en otoño.

Moscú apunta a maximizar sus ganancias territoriales antes de considerar seriamente un alto el fuego completo, dijeron analistas y comandantes militares. Ucrania quiere frenar el avance ruso el mayor tiempo posible y causar grandes pérdidas a su rival.

Las fuerzas del Kremlin están ganando terreno de manera constante en torno al estratégico centro logístico oriental de Pokrovsk, cuya captura les otorgaría una gran victoria en el campo de batalla y los acercaría a controlar toda la región de Donetsk. La lucha allí también ha llevado el combate a la frontera de la vecina región de Dnipropetrovsk por primera vez.

En un esfuerzo por evitar que Moscú refuerce esas posiciones en el este, las fuerzas ucranianas tratan de mantener en su posición a algunas de las mejores y más experimentadas tropas rusas a cientos de kilómetros de distancia, en la región noreste de Sumy.

"El mejor escenario para Ucrania", dijo el historiador militar ruso-británico Sergey Radchenko, "es que puedan frenar o detener el avance ruso" en el corazón industrial ucraniano conocido como Donbás, que incluye las regiones de Donetsk y Luhansk. Entonces Ucrania podría "usar eso como base para un acuerdo de alto el fuego".

"Hay una mejor oportunidad para que Rusia llegue a algún tipo de acuerdo con Ucrania" en otoño, cuando los rusos "vean el alcance de su ofensiva", agregó Radchenko.

Mientras las batallas se intensifican, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, está esperando saber si el gobierno de Trump apoyará sanciones más duras contra Rusia y respaldará un plan europeo para establecer una "fuerza de disuasión" para disuadir a Moscú. Ucrania sufrió un revés con la decisión de Estados Unidos de detener algunos envíos de armas por preocupación sobre sus propias reservas agotadas.

Ucrania enfrenta asaltos implacables en Sumy

En la región de Sumy, las fuerzas ucranianas enfrentan un castigo constante de bombas planeadoras, drones y asaltos implacables de pequeños grupos de infantería rusa. Soportan los ataques para evitar que las fuerzas rusas sean trasladadas a otros campos de batalla en la región oriental de Donetsk.

Las fuerzas ucranianas intensificaron sus propios ataques en Sumy en abril e incluso llevaron a cabo una pequeña ofensiva en la vecina región rusa de Kursk para evitar que hasta 60.000 fuerzas rusas experimentadas fueran trasladadas para reforzar posiciones en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, dijo la semana pasada el comandante en jefe del ejército ucraniano, el general Oleksandr Syrskyi.

Si esas tropas hubieran sido trasladadas, podrían haber aumentado el ritmo de los ataques rusos a lo largo de la línea del frente y haber dejado a las fuerzas ucranianas en una posición vulnerable.

La estrategia no estuvo exenta de críticas. Los comandantes que recibieron la orden de ejecutarla se quejaron de que resultó en una pérdida de vidas innecesaria.

Las fuerzas rusas han penetrado hasta siete kilómetros en la región norte de Sumy desde diferentes direcciones a lo largo de la frontera.

Las fuerzas ucranianas están decididas a mantenerlas allí para evitar liberar a las fuerzas rusas para luchar en el este. Hasta ahora han tenido éxito, reteniendo hasta 10.000 soldados rusos en el distrito Glushkovsky de la región de Kursk, donde Ucrania mantiene una pequeña presencia después de haber sido mayormente expulsada por tropas rusas y norcoreanas a principios de año.

Rusia busca máximas ganancias en Donetsk

La mayor batalla de la guerra se libra en Donetsk, mientras Rusia avanza hacia su objetivo declarado de capturar todas las regiones de Donetsk y Luhansk.

Incapaces de abordar directamente el estratégico centro logístico de Pokrovsk, las fuerzas rusas intentan rodear la ciudad, una maniobra que requiere acercarse a las fronteras de la región de Dnipropetrovsk. Llevar la guerra a una sexta región ucraniana sería perjudicial para la moral ucraniana y daría a Rusia más influencia en las negociaciones si sus fuerzas logran establecer una base allí.

Grupos de sabotaje han cruzado la frontera, solo para ser eliminados por las fuerzas ucranianas.

Pero con el tiempo, los comandantes temen que Rusia avance mientras Ucrania sigue lidiando con graves escaseces.

La falta de soldados y suministros a lo largo de la línea del frente de 1200 kilómetros (745 millas) implica que las fuerzas ucranianas deben concentrarse en mantener sus posiciones y conservar recursos en lugar de avanzar, dijo Oleksii Makhrinskyi, subcomandante del batallón lobos de Da Vinci.

Los comandantes describen batallas tan intensas bajo cielos saturados de drones que rotar fuerzas dentro y fuera de posición se ha convertido en una operación mortal. Las fuerzas ucranianas permanecen en posiciones de combate durante varias semanas seguidas o más, dependiendo de suministros llevados por drones. El objetivo de los rusos "es simplemente entrar en la región de Dnipropetrovsk, para tener una buena posición política si los presidentes negocian la paz", dijo Andrii Nazerenko, un comandante de la 72da Brigada, una unidad de drones en el este de Ucrania, refiriéndose a posibles conversaciones entre Zelenskyy y el presidente ruso, Vladímir Putin. "Están realmente cerca de conseguir lo que quieren", dijo.

Todas las miradas puestas en el próximo movimiento de Trump

Zelenskyy espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se aleje de la ambivalencia pasada de su gobierno hacia Ucrania y señale su intención de mantener el apoyo estadounidense, un movimiento que también podría alterar los cálculos de Moscú. Los dos presidentes se reunieron la semana pasada al margen de una cumbre de la OTAN y discutieron un posible envió de armas, incluidos sistemas de misiles Patriot que Ucrania pretende comprar con apoyo europeo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no especificó el martes qué armas se estaban reteniendo cuando reveló la revisión del Pentágono de las reservas de armas de Estados Unidos. Zelenskyy también espera que Trump castigue a Rusia imponiendo sanciones más severas a sus sectores energético y bancario, que financian el esfuerzo bélico del Kremlin. Europa y Estados Unidos han impuesto sanciones sucesivas a Rusia desde la invasión a gran escala en 2022, pero Zelenskyy dice que esas medidas no han sido suficientes para perforar la máquina de guerra de Moscú. Ha propuesto un límite de precio de US$30 por barril de petróleo ruso. El enviado de sanciones de la UE, David O’Sullivan, dijo que Europa necesita mantener la presión de las sanciones mientras "mantiene la perspectiva de que si Rusia se comporta correctamente, podríamos tener algún tipo de alto el fuego y algún tipo de sentido de negociación, pero por el momento Rusia no parece querer eso". Los aliados europeos más cercanos de Kiev también están esperando una señal de Trump de que apoyará un plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania para protegerse contra futuras agresiones rusas después de un acuerdo de alto el fuego. Esa es probablemente la mejor garantía de seguridad que Ucrania puede esperar en lugar de la membresía en la OTAN. Mientras tanto, en el campo de batalla, las fuerzas rusas parecen cada vez más confiadas. Nazerenko notó un cambio en la moral de los infantes de marina rusos que avanzan en los últimos meses. En lugar de huir mientras son atacados por drones ucranianos, siguen avanzando. Nazerenko no pudo evitar preguntar a un prisionero ruso: "Sabes que morirás.

¿Por qué seguir?".

Porque, respondió el soldado ruso, "ganaremos".

___

El periodista de Associated Press Volodymyr Yurchuk contribuyó a este informe.