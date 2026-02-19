Rusia intensifica su campaña contra Telegram con acusaciones contra su fundador

MOSCÚ, 19 feb (Reuters) - El jefe del servicio de seguridad ruso FSB acusó el jueves a Pavel Durov, fundador de Telegram, de tolerar actividades delictivas en la aplicación, en una escalada de la retórica de Moscú a medida que avanza en su intento de restringir la plataforma de mensajería

El regulador estatal de comunicaciones de Rusia ha introducido restricciones a Telegram, que goza de una enorme popularidad en Rusia tanto para comunicaciones públicas como privadas, alegando que la empresa no ha eliminado contenidos extremistas

Telegram ha respondido acusando a las autoridades rusas de utilizar falsos pretextos para intentar paralizar sus operaciones con el fin de promover una nueva aplicación de mensajería estatal llamada MAX

En declaraciones a un periodista ruso, el jefe del FSB, Alexander Bortnikov, fue citado el jueves diciendo que Durov, el fundador ruso de Telegram, "persigue sus propios intereses mercenarios, que en última instancia se materializan a través de un gran número de violaciones legales"

Bortnikov afirmó que los delitos cometidos a través de Telegram incluían delincuencia juvenil, ataques terroristas y sabotajes, y que el enfoque de Durov equivalía a "tolerar lo que está sucediendo"

Afirmó que los intentos anteriores de hablar con Durov habían sido infructuosos

Telegram no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Bortnikov

TELEGRAM NIEGA ACUSACIÓN DE VIOLACIÓN DEL CIFRADO

El regulador de las comunicaciones tomó medidas este mes para ralentizar Telegram y perjudicar su funcionalidad, alegando que no había respondido a las advertencias previas

El miércoles, un ministro del Gobierno planteó otra supuesta razón para no confiar en Telegram, alegando que los servicios de inteligencia extranjeros podían leer los mensajes enviados por los soldados rusos a través de la aplicación

La empresa lo negó rotundamente en una declaración a Reuters, afirmando que "nunca se ha encontrado ninguna violación del cifrado de Telegram"

Soldados rusos, corresponsales de guerra y políticos han afirmado que Telegram es ampliamente utilizado por las tropas que luchan en Ucrania, no solo para comunicarse con sus familias en casa, sino también, en ocasiones, con fines operativos

"La acusación del Gobierno ruso de que nuestro cifrado se ha visto comprometido es una invención deliberada destinada a justificar la ilegalización de Telegram y a obligar a los ciudadanos a utilizar una plataforma de mensajería controlada por el Estado y diseñada para la vigilancia y la censura masivas", afirmó la empresa

Las autoridades rusas también han bloqueado o restringido otras plataformas de mensajería extranjeras, como WhatsApp de Meta y FaceTime de Apple

Han instado a los rusos a cambiar a MAX, la nueva aplicación, y han rechazado las acusaciones de que está diseñada como herramienta de vigilancia

A pesar de la campaña contra Telegram, las autoridades rusas, incluidos el Kremlin y el Ministerio de Defensa, siguen publicando información en la aplicación

En tanto, la gente común puede eludir las restricciones utilizando una red privada virtual. (Información de Gleb Stolyarov; Escrito por Mark Trevelyan; Editado por Joe Bavier; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Ricardo Figueroa)