Rusia investiga al fundador de Telegram como parte de una causa penal, según Rossiyskaya Gazeta

MOSCÚ, 24 feb (Reuters) -

Rusia está investigando al fundador de Telegram, Pável Dúrov, como parte de una causa penal por "facilitación de actividades terroristas", informó el periódico estatal Rossiyskaya Gazeta, citando al Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

No ha sido posible contactar con Dúrov para que comente la noticia, pero en los últimos días Telegram ha negado una serie de acusaciones de Rusia de que la aplicación es un refugio para actividades delictivas y está comprometida por los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos.

"Las acciones del director de Telegram, P. Dúrov, están siendo investigadas como Parte 1.1 del artículo 205.1 (asistencia a actividades terroristas) del Código Penal de Rusia", informó Rossiyskaya Gazeta en un artículo que, según dijo, se basaba "en materiales del FSB de Rusia".

Telegram, que afirma tener más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

El regulador estatal de comunicaciones de Rusia ha introducido restricciones a Telegram, que goza de una gran popularidad en Rusia para las comunicaciones públicas y privadas, debido a un supuesto incumplimiento por parte de la empresa de eliminar contenidos extremistas.

Moscú está tratando de que los rusos se pasen a MAX, una aplicación respaldada por el Estado que se lanzó hace casi un año. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)