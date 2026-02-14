Rusia: la rana dardo de Ecuador, el vertebrado más venenoso del mundo

Estos pequeños anfibios son considerados los vertebrados más venenosos del planeta, incluso más que cualquier especie de serpiente.

El veneno se encuentra en la piel y recubre el cuerpo como una fina película líquida, que además intensifica los colores extremadamente vivos del animal.

Las ranas flecha presentan dimensiones de apenas pocos centímetros y tonalidades brillantes que van del rojo al naranja, amarillo y hasta un azul eléctrico, lo que dificulta su camuflaje en el entorno natural.

Comunidades indígenas de Ecuador recolectan tradicionalmente esta sustancia para utilizarla en la caza.

La epibatidina actúa sobre el sistema nervioso, provocando parálisis muscular y paro respiratorio, con efecto potencialmente mortal.

Según los científicos, las toxinas no son producidas directamente por las ranas, sino que son adquiridas a través de su dieta, principalmente por el consumo de insectos que contienen alcaloides tóxicos.

Un estudio reciente dirigido por la investigadora Aurora Álvarez-Buylla, de la Universidad de Stanford, identificó un sofisticado mecanismo biológico que permite a estos anfibios almacenar y manejar los alcaloides sin sufrir sus efectos.

El sistema se basa en proteínas específicas presentes en el plasma sanguíneo, conocidas como serpinas, una amplia clase de sustancias que funcionan como inhibidores de proteasas serínicas, enzimas implicadas en múltiples procesos fisiológicos, entre ellos la coagulación sanguínea, la respuesta inmunitaria y la inflamación. (ANSA).