Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó un importante ataque con misiles y drones sobre Ucrania durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania anunciaron que el sábado mantendrán la tercera jornada de conversaciones para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

Rusia disparó 653 aviones no tripulados y 51 misiles en el ataque de gran alcance, lo que activó las alarmas antiaéreas en todo el país coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo la fuerza aérea del país el sábado por la mañana.

Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 585 drones y 30 misiles, agregó, añadiendo que en total se atacaron 29 ubicaciones.

Al menos ocho personas resultaron heridas en la ofensiva, de acuerdo con el ministro ucraniano del Interior, Ihor Klymenko.

Al menos tres de los lesionados estaban en la región de Kiev, señalaron las autoridades locales. Se reportaron avistamientos de drones hasta en la región occidental de Leópolis.

Rusia perpetró un “ataque masivo con misiles y drones” contra centrales eléctricas y otra infraestructura energética en varias regiones, escribió el operador nacional de energía, Ukrenergo, en Telegram.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó que las instalaciones energéticas fueron el principal objetivo de la campaña. Uno de los ataques con drones “incendió” la estación de tren de la ciudad de Fastiv, en la región de Kiev.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del Kremlin reportó que sus defensas aéreas derribaron 116 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche y hasta el sábado.

Astra, un canal de noticias ruso en Telegram, indicó que Ucrania atacó la refinería de petróleo de Ryazan y compartió imágenes que parecían mostrar un incendio y columnas de humo elevándose sobre el recinto. The Associated Press no pudo verificar la autenticidad del video de manera independiente.

Ucrania no comentó de inmediato el presunto ataque. El gobernador provincial de Ryazan, Pavel Malkov, apuntó que un edificio residencial sufrió daños en un ataque con drones y que los restos de un avión no tripulado cayeron en los terrenos de una “instalación industrial”, pero no mencionó la refinería.

Kiev lanzó hace meses una campaña de ataques a refinerías con drones de largo alcance, para privar a Moscú de los ingresos derivados de la exportación del petróleo, que necesita para continuar con la guerra. Mientras, Ucrania y sus aliados occidentales sostienen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y dejar a los civiles sin calefacción, luz y agua.

La última ronda de ataques se produjo mientras los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y funcionarios ucranianos dijeron que se reunirán por tercer día el sábado después de sus avances en la búsqueda de un acuerdo sobre un marco de seguridad para la Ucrania de posguerra.

Tras las conversaciones del viernes, ambas partes ofrecieron además una evaluación prudente que indicó que cualquier "progreso real hacia un acuerdo" dependerá, en última instancia, "de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo".

La declaración del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner, y de los negociadores ucranianos, Rustem Umerov y Andriy Hnatov, se produjo después de que se reunieran por segundo día en Florida el viernes. Solo ofrecieron pinceladas generales sobre el progreso que dicen haber logrado mientras Trump presiona a Kiev y Moscú para que acepten una propuesta mediada por Washington para poner fin al largo conflicto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.