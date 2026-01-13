Rusia lanza el mayor ataque del año contra Ucrania, según autoridades y medios

Por Pavel Polityuk

KIEV, 13 ene (Reuters) -

El ejército ruso lanzó a primera hora del martes la oleada de ataques con misiles ⁠más intensa del año contra ⁠Ucrania, que mató a cuatro personas e hirió a varias más, mientras se impusieron cortes de electricidad de emergencia en Kiev tras los daños que sufrieron las ⁠infraestructuras.

El operador ‌de ​la red ucraniana Ukrenergo dijo que se habían impuesto cortes de energía de emergencia en ​Kiev tras lo que el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur ‌Tkachenko, dijo anteriormente que había sido un breve pero intenso ‌ataque con misiles en la capital.

DTEK, una ​empresa energética privada ucraniana, dijo que el ataque ruso había dañado gravemente los equipos de una de sus centrales térmicas.

Rusia ha atacado repetidamente el sistema eléctrico de Ucrania con misiles y desde que lanzó su invasión en febrero de 2022, con el objetivo de interrumpir el suministro de electricidad y calefacción en invierno, mientras las defensas aéreas ucranianas se esfuerzan por interceptar las oleadas de ataques.

Los canales de monitoreo ucranianos Telegram ⁠dijeron que alrededor de 20 misiles balísticos en aproximadamente una hora durante la noche, en lo que describieron como ​el ataque más sostenido en lo que va del año. Reuters no pudo verificar estas informaciones de forma independiente.

Las fuerzas armadas ucranianas no hicieron comentarios inmediatos sobre la magnitud del ataque. Rusia no hizo ningún comentario sobre los ataques.

En Járkov, a 30 kilómetros de la frontera con Rusia y también objetivo frecuente de Moscú, el gobernador regional, Oleh Siniehubov, dijo que cuatro personas habían ⁠muerto en un ataque en las afueras de la ciudad.

Syniehubov dijo que seis personas habían resultado ​heridas.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que el ataque de Járkov alcanzó una terminal postal, destruyendo edificios y provocando múltiples incendios en unos 500 metros cuadrados. Los equipos de rescate pusieron a salvo a 30 personas, ‍dos de ellas bajo los escombros.

En la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país, cinco personas resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso nocturno, según el servicio. Informó de incendios en un edificio nuevo en desuso, un gimnasio y una escuela de formación profesional.

Dos personas resultaron heridas como consecuencia de ​un ataque ruso en la ciudad industrial de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, que dañó infraestructuras civiles, viviendas y gasoductos, según informó el gobernador de la región. (Información de Pavel Polityuk, Valentyn Ogirenko, Lidia Kelly, Ron Popeski y Alexandar ‍Vasovic; edición de David Gregorio y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)