Rusia lanza masivo ataque contra el sistema energético de Ucrania, afirma Zelenski

Por Olena Harmash

KIEV, 7 feb (Reuters) - Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra instalaciones energéticas ucranianas durante la noche del sábado, dirigiéndose contra la generación y distribución de electricidad, según informó Kiev.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que el ataque nocturno contó con más de 400 drones y unos 40 misiles de diversos tipos, dirigidos contra la red eléctrica, las instalaciones de generación y las subestaciones de distribución.

Casi cuatro años después del inicio de la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia a su vecino, el maltrecho sector energético de Ucrania se está desmoronando bajo los ataques rusos, los daños acumulados durante la guerra y el crudo invierno.

RUSIA ELIGE LOS ATAQUES, SEGÚN ZELENSKI

"Cada día, Rusia podría optar por la diplomacia real, pero elige nuevos ataques", publicó Zelenski en X. "Es fundamental que todos los que apoyan las negociaciones trilaterales respondan a esto. Se debe privar a Moscú de la capacidad de utilizar el frío como arma contra Ucrania".

Moscú no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.

El ministro de Energía, Denys Shmyhal, dijo que los ataques afectaron a dos centrales térmicas en las regiones occidentales de Ucrania y a elementos fundamentales del sistema de distribución eléctrica ucraniano: subestaciones y líneas clave de distribución eléctrica.

"Los criminales rusos llevaron a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones energéticas de Ucrania", dijo Shmyhal en la aplicación Telegram. "Los trabajadores del sector energético están listos para comenzar las obras de reparación tan pronto como la situación de seguridad lo permita".

Los ataques se lanzaron cuando las temperaturas comenzaron a bajar y se prevé que alcancen los 14 grados centígrados bajo cero (7 grados Fahrenheit) en los próximos días.

Los nuevos ataques rusos contra el sistema energético se producen pocos días después de la última ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia sobre cómo poner fin a la guerra.

A pesar de la presión del gobierno estadounidense de Donald Trump y de las rondas de conversaciones, los esfuerzos diplomáticos no han dado hasta ahora resultados tangibles.

Desde el otoño de 2025, Moscú ha intensificado sus ataques contra la red eléctrica ucraniana y otras infraestructuras energéticas, lo que ha provocado frecuentes apagones en toda Ucrania y ha sumido a millones de personas en la oscuridad durante horas.

Las autoridades ucranianas anunciaron que se habían introducido cortes de electricidad de emergencia en todo el país. Shmyhal afirmó que el Gobierno había solicitado a Polonia importaciones de energía de emergencia para ayudar a la red eléctrica ucraniana.

Las autoridades regionales informaron de ataques en todo el país, incluidas las regiones occidentales de Jmelnitsky, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk y Leópolis.

Las centrales térmicas de Burshtín y Dobrótvir, en el oeste de Ucrania, fueron alcanzadas, según informaron las autoridades.

DTEK, la mayor empresa energética privada de Ucrania, afirmó que los equipos de sus centrales térmicas en diferentes regiones habían sufrido daños importantes. DTEK señaló que se trataba del décimo ataque contra sus centrales térmicas desde octubre de 2025.

Las autoridades polacas afirmaron que dos aeropuertos del sureste de Polonia suspendieron sus operaciones como medida de precaución debido a los ataques rusos en el territorio ucraniano cercano. Posteriormente, los aeropuertos de Polonia reanudaron sus operaciones.

(Reporte de Olena Harmash. Editado en español por Natalia Ramos)