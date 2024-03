ODESA, UCRANIA, 6 mar (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, visitaban el miércoles el puerto de Odesa, en el Mar Negro, cuando un misil ruso impactó en la infraestructura, lo suficientemente cerca como para que los dirigentes vieran el ataque.

El ataque, que según un portavoz de la marina ucraniana mató a cinco personas, se produjo a una distancia estimada de entre 500 y 800 metros de las delegaciones.

"Me parece que no sólo hemos oído, sino que hemos visto este ataque hoy", declaró Zelenski en una rueda de prensa conjunta. "Ya ven con quién estamos tratando, no les importa dónde golpear".

La fuerza aérea ucraniana anunció esta mañana una amenaza de misil balístico en la región, pero no hubo informes oficiales hasta la rueda de prensa, después de que los líderes inspeccionaran el puerto y el corredor humanitario ucraniano para las exportaciones marítimas.

Mitsotakis, en su primera visita al país desde la invasión rusa en febrero de 2022, dijo que durante el recorrido la delegación escuchó sirenas y una gran explosión. "Creo que este es para nosotros el recordatorio más vívido de que aquí se está librando una verdadera guerra", afirmó, e instó a otros líderes europeos a visitar Ucrania.

Además, confirmó el apoyo continuado a Ucrania por parte de Grecia, miembro de la OTAN y tradicional aliado de ese país, en su intento de ingresar en la alianza militar y en la Unión Europea.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que sus tropas habían atacado un hangar que albergaba drones navales ucranianos en el puerto, y añadió que "el objetivo se ha cumplido".

La infraestructura portuaria ucraniana del Mar Negro ha sido blanco constante de ataques rusos, que se han intensificado desde mediados de julio, cuando Moscú abandonó un acuerdo negociado por la ONU que permitía el paso seguro de los cargamentos de grano ucraniano y Kiev estableció su propio corredor de exportación.

Rusia ha lanzado desde entonces más de 880 drones de ataque y más de 170 misiles contra las infraestructuras portuarias de la región de Odesa, según declaró un comandante de la marina ucraniana durante la visita.

"Nadie se deja intimidar por este nuevo intento de terror, desde luego ni los dos líderes sobre el terreno ni el valiente pueblo de Ucrania", declaró en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comentar el ataque.

(Reportaje de Iryna Nazarchuk y Renee Maltezou; Redacción de Angeliki Koutantou y Yuliia Dysa; Edición de Toby Chopra, Alex Richardson y Josie Kao)