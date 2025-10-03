Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022

Rusia llevó a cabo el jueves por la noche su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde el operativo lanzado por Moscú en 2022, informó el viernes la empresa estatal de gas.

Unos 35 misiles y 60 drones fueron lanzados contra instalaciones de gas en el este y el centro de Ucrania en "el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra", indicó la empresa ucraniana Naftogaz en un comunicado.

"Una parte importante de nuestras instalaciones está dañada. Algunos daños son críticos", lamentó el director general del grupo, Serguéi Koretski, en Facebook, denunciando "el terror deliberado" de Moscú dirigido contra sitios civiles.

bur-brw-jc/cad/ach/mab/pb