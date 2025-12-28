Rusia lanza tres satélites iraníes, según medios estatales

DUBÁI, 28 dic (Reuters) -

Rusia envió el domingo al espacio otros tres satélites iraníes en lanzadores Soyuz, según medios de comunicación estatales iraníes, lo que profundiza la cooperación entre los dos países sancionados por Estados Unidos.

Irán ha confiado cada vez más en su aliado Rusia para poner satélites en órbita en los últimos años, con los tres últimos destinados a ayudar a controlar la agricultura, los recursos naturales y el medio ambiente.

"Estos satélites han sido diseñados y fabricados por científicos iraníes (...) a pesar de todas las sanciones y amenazas", dijo el embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, a la televisión estatal, en referencia a las medidas occidentales sobre el programa nuclear de Teherán.

"Estamos trabajando (con Rusia) en diferentes áreas. Algunas son evidentes y otras no queremos revelarlas".

La agencia oficial de noticias iraní IRNA dijo que los tres satélites -Paya, Zafar 2 y un segundo Kowsar- estaban destinados a la órbita terrestre baja.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Irán y Rusia han estrechado lazos. Los países occidentales acusan a Irán de suministrar misiles y aviones no tripulados para los ataques rusos.

Teherán lo niega. (Reporte de Elwely Elwelly; edición en español de Javier López de Lérida)