Rusia lanza un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Ucrania

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado en las últimas horas una nueva ola de ataques con drones y misiles sobre Ucrania, pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales para tratar de poner fin al conflicto y que el lunes llevaron al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.

El Ejército ucraniano ha indicado este martes en un informe que, desde el lunes por la tarde, sus sistemas de defensa han interceptado 230 drones, dos misiles balísticos Iskander-M y cuatro misiles de crucero Kh-101.

Este despliegue defensivo, activado en distintas regiones, no ha evitado el impacto de algunos de estos proyectiles sobre el terreno. Así, en algunas áreas han vuelto a registrarse cortes en el suministro eléctrico por ataques sobre la infraestructura energética.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado en Telegram que entre los objetivos atacados figura una refinería de petróleo que, según Moscú, suministra combustible a los militares ucranianos que luchan para defender el Donbás de la invasión rusa.