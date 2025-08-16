Rusia lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche, según Kiev
El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al...
El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, informó Kiev, mientras se celebraba en Alaska la reunión entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
La fuerza aérea ucraniana, en un comunicado publicado en Telegram, afirmó que derribó 61 de esos drones, entre los que había aparatos de tipo "Shahed" (de diseño iraní) y dispositivos señuelo.
Las regiones impactadas fueron Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó la misma fuente.
Estos ataques tuvieron lugar mientras se llevaba a cabo en Alaska el esperado encuentro entre Putin y Trump para intentar poner fin a la guerra, pero que de momento no resultó en ninguna tregua.
El mandatario estadounidense había indicado antes de esta reunión que quería organizar rápidamente una cumbre tripartita con Putin y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para lograr un alto el fuego.
La guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y ha causado decenas de miles de muertos.
