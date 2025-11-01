LA NACION

Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica

Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis...

Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica

Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis de datos ucranianos realizado por la AFP.

Las fuerzas rusas lanzaron 270 misiles contra el país en octubre, un 46% más que en septiembre, de acuerdo con una recopilación de las cifras proporcionadas diariamente por la Fuerza Aérea ucraniana.

Se trata del número más alto de misiles lanzados en un mes contra Ucrania durante bombardeos nocturnos, desde que la Fuerza Aérea ucraniana comenzó, a principios de 2023, a publicar estos informes diarios.

Los ataques rusos dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad.

Moscú apunta a la red eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, como parte de una estrategia destinada a debilitar a la población civil ucraniana, según Kiev y sus aliados.

