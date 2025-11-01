Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica
Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis...
- 1 minuto de lectura'
Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis de datos ucranianos realizado por la AFP.
Las fuerzas rusas lanzaron 270 misiles contra el país en octubre, un 46% más que en septiembre, de acuerdo con una recopilación de las cifras proporcionadas diariamente por la Fuerza Aérea ucraniana.
Se trata del número más alto de misiles lanzados en un mes contra Ucrania durante bombardeos nocturnos, desde que la Fuerza Aérea ucraniana comenzó, a principios de 2023, a publicar estos informes diarios.
Los ataques rusos dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad.
Moscú apunta a la red eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, como parte de una estrategia destinada a debilitar a la población civil ucraniana, según Kiev y sus aliados.
bur-jc-rco/thm/mab/avl
- 1
Los intendentes aliados a Axel Kicillof interpretaron la carta de Cristina Kirchner como una señal de ruptura
- 2
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de noviembre 2025
- 3
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
- 4
Rosario Central agranda su dominio en el fútbol argentino con una holgada victoria contra Instituto