rusia lanzó un misil balístico intercontinental durante un ataque a ucrania, según kiev

Por Anastasiia Malenko y Tom Balmforth

KIEV, 21 nov (Reuters) - Rusia lanzó el jueves un misil balístico intercontinental durante un ataque contra Ucrania, según la fuerza aérea de Kiev, en el primer uso conocido en la guerra de un arma tan potente, con capacidad nuclear y un alcance de miles de kilómetros.

La fuerza aérea informó del lanzamiento después de que Ucrania disparara misiles estadounidenses y británicos contra objetivos dentro de Rusia esta semana, a pesar de las advertencias de Moscú de que consideraría tal acción como una escalada importante en la guerra de 33 meses.

Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, no comentó de inmediato la declaración de la fuerza aérea.

Los misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) son armas estratégicas diseñadas para lanzar cabezas nucleares y son una parte importante de la disuasión nuclear de Rusia. Los ucranianos no especificaron qué tipo de ojiva tenía el misil, ni de qué tipo de misil se trataba. No se sugirió que tuviera armas nucleares.

El ataque con misiles rusos tuvo como objetivo empresas e infraestructuras críticas en la ciudad de Dnipró, en el centro-este del país, dijo la fuerza aérea.

Las Fuerzas Aéreas no precisaron cuál era el objetivo del misil balístico intercontinental, ni si había causado daños, pero el gobernador de la región, Serhi Lysak, dijo que el ataque con misiles había causado daños en una empresa industrial y provocado incendios en Dnipró. Dos personas resultaron heridas.

Rusia también disparó un misil hipersónico Kinzhal y siete misiles de crucero Kh-101, seis de los cuales fueron derribados, informó la fuerza aérea ucraniana.

"En particular, un misil balístico intercontinental fue lanzado desde la región de Astracán de la Federación Rusa", dijo, sin especificar decir qué tipo de ICBM fue disparado.

Defense Express, una consultora de defensa ucraniana, se preguntó si Estados Unidos, principal aliado internacional de Kiev, había sido informado con antelación del lanzamiento del misil.

"También cabe preguntarse si Estados Unidos fue advertido del lanzamiento y de su dirección, ya que el anuncio de este tipo de lanzamientos es un requisito previo para evitar la activación de un sistema de alerta de misiles y el lanzamiento de misiles en respuesta", escribió Defense Express tras el comunicado de la Fuerza Aérea.

Aumento de las tensiones

Las tensiones han aumentado esta semana al cumplirse el milésimo día de guerra.

Corresponsales de guerra rusos en Telegram y un responsable que habló bajo condición de anonimato afirmaron que Kiev disparó el miércoles misiles de crucero Storm Shadow británicos contra la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania.

Un portavoz del Estado Mayor ucraniano dijo que no tenía información y Rusia no confirmó inmediatamente los ataques. El alcance de los daños causados no estaba claro.

Ucrania disparó este martes misiles estadounidenses ATACMS contra Rusia después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diera luz verde al uso de este tipo de proyectiles, a dos meses de que deje el cargo y Donald Trump regrese a la Casa Blanca.

Trump ha dicho que pondrá fin a la guerra, sin decir cómo, y ha criticado la ayuda de miles de millones de dólares a Ucrania bajo el mandato de Biden. Los bandos enfrentados creen que es probable que Trump presione para que se celebren conversaciones de paz —que no se conocen desde los primeros meses de la guerra— y están tratando de alcanzar posiciones firmes antes de las negociaciones.

Moscú ha dicho en repetidas ocasiones que el uso de armas occidentales para atacar territorio ruso lejos de la frontera supondría una escalada importante en el conflicto. Kiev afirma que necesita la capacidad de defenderse atacando las bases rusas de retaguardia utilizadas para apoyar la invasión.

Estados Unidos cerró el miércoles su embajada en Kiev por precaución ante la amenaza de un ataque aéreo significativo. Posteriormente dijo que la reabriría el jueves. (Información de Anastasiia Malenko y Tom Balmforth; edición de Bernadette Baum; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)

Reuters