Rusia: Las autoridades de Rusia incluyen al satanismo en la lista de organizaciones terroristas

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han incluido este viernes al "movimiento satanista internacional" en su lista de organizaciones terroristas al tratarse de una ideología "extremista" que "se fundamenta en el odio", una medida por la que sus seguidores se exponen a altas penas de prisión en el país.

El satanismo figura a partir de este viernes en la lista del Servicio Federal de Supervisión Financiera. En virtud de la ley rusa, los bancos congelarán los fondos de aquellos que sean vinculados a este movimiento, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

El Tribunal Supremo ya designó como "extremista" el pasado mes de julio al satanismo a petición del fiscal general, Igor Krasnov, quien sostuvo que "el movimiento se fundamenta en la ideología extremista, el odio y la hostilidad hacia las confesiones religiosas tradicionales".

"Sus miembros abogan públicamente por el extremismo, así como por la destrucción, el daño y el vandalismo en iglesias ortodoxas, capillas, cruces, entre otros", argumentó, añadiendo que los seguidores del satanismo "llevan a cabo rituales ocultos".

La decisión se produjo tras una mesa redonda celebrada en abril en la Cámara Baja del Parlamento centrada en combatir el "satanismo", que fue comparado con el nazismo y el movimiento LGBTQ. Los participantes afirmaron que el objetivo de este movimiento era destruir los valores tradicionales como parte de una "guerra híbrida" occidental.