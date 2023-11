El presidente de la cámara baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, llega para una sesión en Moscú el 15 de noviembre de 2023. Foto suministrada por la cámara baja del Parlamento ruso, llamada la Duma Estatal (Foto, Duma Estatal vía AP)

The State Duma, the Lower House of the Russian Parliament