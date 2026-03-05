Rusia libera a prisioneros húngaro-ucranianos a budapest y genera tensión con ucrania

BUDAPEST, 5 mar (Reuters) -

Dos prisioneros de guerra de etnia húngara que fueron liberados por Rusia y entregados a Budapest ‌llegaron al país ‌el jueves ⁠por la mañana, lo que provocó la condena de Kiev, que lo calificó de "provocación", ya que los prisioneros de guerra también tenían la ​doble nacionalidad ⁠ucraniana.

El ministro ⁠de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, consiguió su liberación en una reunión ​con el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrada el miércoles en Moscú, un día después ‌de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantuviera ​una conversación telefónica con el líder ​ruso sobre las crisis en Oriente Medio y Ucrania, y el suministro energético a Hungría.

La medida provocó la ira de Ucrania, cuyo comité de coordinación del intercambio de prisioneros la calificó de "provocación" rusa.

"El traslado de dos prisioneros ucranianos por parte de Rusia al lado húngaro ​es una grave violación del derecho internacional humanitario", dijo en la aplicación de mensajería Telegram.

Tanto Putin como el Ministerio ⁠de Asuntos Exteriores húngaro se han referido a los prisioneros de guerra como ciudadanos con doble nacionalidad húngara ‌y ucraniana.

ETNIA HÚNGARA EN LA REGIÓN DE TRANSCARPATIA DE UCRANIA

Ucrania alberga a unos 150.000 húngaros étnicos, la mayoría de ellos en la región de Transcarpatia. El Gobierno de Orbán y Kiev llevan mucho tiempo enfrentados por los derechos lingüísticos de esta comunidad.

Hungría mantiene relaciones cordiales con Moscú a pesar de la invasión a gran escala de Ucrania ‌por parte de Rusia, y sigue comprando petróleo y gas rusos a pesar de las ⁠sanciones de la UE.

Szijjarto dijo el miércoles que dos prisioneros de guerra ‌de etnia húngara habían pedido recientemente ayuda a Hungría.

"Espero que, tras nuestras ⁠conversaciones, vuelen a casa en avión más personas de ⁠las que vinieron en esta dirección", escribió Szijjarto en su página de Facebook.

Orbán ha convertido la guerra de Rusia contra Ucrania en un tema clave de su campaña para las elecciones parlamentarias del 12 de abril, lo que ha aumentado la tensión ‌entre Budapest y Kiev.

Budapest ha acusado a ​Kiev de reclutar a personas de etnia húngara. El viernes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores convocó al embajador de Kiev en Budapest para protestar por el reclutamiento de dos hombres. (Información de Anita Komuves; información ‌adicional de Anna Pruchnicka; edición de Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)