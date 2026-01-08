Rusia libera a un investigador francés en el marco de un intercambio de prisioneros
Las autoridades rusas liberaron el jueves al investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en Rusia desde junio de 2024, a cambio del baloncestista ruso Danil Kasatkin, anunciaron
Las autoridades rusas liberaron el jueves al investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en Rusia desde junio de 2024, a cambio del baloncestista ruso Danil Kasatkin, anunciaron los servicios de seguridad rusos (FSB).
En un comunicado citado por las agencias de prensa rusas, el FSB afirmó que Kasatkin regresó el jueves a Rusia tras ser "intercambiado" por Laurent Vinatier, quien, según esa fuente, fue indultado por el presidente Vladimir Putin.
Por su parte, Laurent Vinatier regresó a Francia y fue recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó la diplomacia francesa.
Laurent Vinatier, de 49 años, trabajaba en el momento de su arresto para el Centro para el Diálogo Humanitario, una ONG suiza dedicada a la mediación en conflictos fuera de los canales diplomáticos oficiales, en particular en relación con Ucrania.
Por su parte, el baloncestista profesional ruso Danil Kasatkin había sido arrestado en Francia en junio de 2025 a petición de la justicia estadounidense, que lo considera sospechoso de haber formado parte de una red de piratas informáticos. Washington había solicitado su extradición.
En junio de 2024, Vinatier fue detenido en Rusia y posteriormente condenado a tres años de prisión por no haberse registrado como "agente extranjero". El investigador afirmó que no sabía que estaba obligado a hacerlo.
Aunque no había sido declarado oficialmente "agente extranjero" por Moscú, debía haberse registrado como tal porque, según la justicia rusa, recopilaba "información militar que podría ser utilizada contra la seguridad" de Rusia.
En agosto pasado, compareció además en el marco de un caso mucho más grave por "espionaje", delito castigado con hasta 20 años de prisión en Rusia y que hacía temer una condena adicional muy severa.