Rusia, lista para conversar sobre límites nucleares con EE. UU. tras fin de tratado

Por Dmitry Antonov y Mark Trevelyan

MOSCÚ, 5 feb (Reuters) -

Rusia dijo el jueves que lamentaba la expiración de su último tratado de armas nucleares con Estados Unidos, pero que seguía dispuesta a dialogar, lo que abre la posibilidad de un acuerdo de última hora para mantener los límites al despliegue de las armas más letales del mundo.

Axios informó de que hubo negociaciones durante las últimas 24 horas en Abu Dabi y que ambos países estaban a punto de alcanzar un acuerdo para seguir respetando las condiciones clave del nuevo tratado START, que limita el número de misiles, lanzadores y ojivas nucleares estratégicas de cada parte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha respondido formalmente a la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de mantener esas disposiciones fundamentales durante un año más, aunque no existe ninguna opción legal para prorrogar el tratado en su totalidad.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia seguía dispuesta a entablar un diálogo con Estados Unidos si Washington respondía de forma constructiva a la propuesta de Putin.

"Escuchen, si hay alguna respuesta constructiva, por supuesto que mantendremos un diálogo", dijo Peskov a los periodistas.

El Nuevo START fue el último de una serie de acuerdos nucleares entre Moscú y Washington que se remontan a más de medio siglo, a la Guerra Fría.

Además de establecer límites numéricos a las armas, incluía regímenes de inspección que, según los expertos, servían para crear un nivel de confianza entre los adversarios nucleares, lo que contribuía a hacer el mundo más seguro.

Si nada sustituye al tratado, los analistas de seguridad prevén un entorno más peligroso con un mayor riesgo de errores de cálculo. Obligados a basarse en las peores hipótesis sobre las intenciones del otro, Estados Unidos y Rusia verían un incentivo para aumentar sus arsenales, especialmente ahora que China les pisa los talones con su rápido desarrollo nuclear.

El presidente Donald Trump ha dicho que quiere que China participe en el control de armas y ha cuestionado por qué Estados Unidos y Rusia deberían fabricar nuevas armas nucleares, dado que ya tienen suficientes para destruir el mundo muchas veces.

Reiterando esa posición el jueves, China dijo que la expiración del tratado era lamentable e instó a Estados Unidos a reanudar el diálogo con Rusia sobre la "estabilidad estratégica".

Peskov dijo que Rusia adoptaría un enfoque responsable. La Casa Blanca señaló esta semana que Trump decidiría el camino a seguir en materia de control de armas nucleares, lo que "aclararía en su propio calendario".

CONFUSIÓN SOBRE EL MOMENTO EXACTO

Hubo confusión sobre el momento exacto de la expiración, pero Peskov dijo que sería al final del jueves.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev, que firmó el tratado con el entonces presidente estadounidense Barack Obama en 2010, dijo el miércoles que el Nuevo START y sus predecesores estaban ahora "en el pasado".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que Moscú partía de la base de que el tratado ya no era aplicable y que ambas partes eran libres de elegir sus próximos pasos.

Afirmó que Rusia estaba preparada para tomar "contramedidas técnico-militares decisivas para mitigar posibles más amenazas a la seguridad nacional", pero también estaba abierta a la diplomacia. (Información de Guy Faulconbridge y Ksenia Orlova en Moscú, Mark Trevelyan y Maxim Rodionov en Londres y Joshua McElwee en el Vaticano; edición de William Maclean; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier López de Lérida)