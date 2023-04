Rusia llama a comportarse como "un hombre" en campaña de reclutamiento militar

"¡Eres un hombre. Compórtate como tal!". Desde hace varios días, en las calles o en las redes sociales, los rusos en edad de combatir no pueden ignorar los llamados a inscribirse en el ejército para luchar en Ucrania.

El objetivo es reconstruir sus menguadas filas sin recurrir a una nueva movilización forzada, una medida impopular que el Kremlin tomó en septiembre tras varios reveses militares.

Para apaciguar a la opinión pública, el gobierno lanzó la mayor campaña publicitaria de reclutamiento militar voluntario desde el lanzamiento de la ofensiva contra Ucrania, en febrero de 2022.

En Moscú, los carteles de reclutamiento proliferaron los últimos días en vallas de carreteras, escaparates de tienda y marquesinas de autobuses, promocionando "un trabajo honorable y un salario decente".

Las autoridades no han anunciado las metas numéricas, pero algunos medios rusos han informado que el ejército espera enrolar varios centenares de miles de hombres con condiciones atractivas.

En el sitio web del municipio de Moscú, el salario prometido a un recluta enviado a la zona de operaciones en Ucrania asciende a 204.000 rublos (2.500 dólares al cambio actual), más de 10 veces el salario mínimo.

A quienes participan en una acción ofensiva se les promete una bonificación diaria de 8.000 rublos y otros 50.000 rublos por cada kilómetro conquistado en una brigada de asalto, la formación más expuesta a los disparos enemigos.

"En Rusia es una buena suma para mantener a una familia, incluso a los padres. Es lógico: si una persona defiende su patria, ¿por qué no le van a pagar?", comentó a AFP Piotr Lipka, un estudiantes de 21 años.

"Alistarse bajo contrato es mejor" que ser movilizado, agregó el estudiante proveniente de Volgogrado.

- "Defender la patria" -

En los afiches no hay imágenes de combate, el conflicto en Ucrania parece lejano. "Nuestro trabajo, defender la patria", pondera un afiche con tres militares bajo un cielo azul.

Un video viral en redes sociales pone en escena a un chofer de taxi, un agente de seguros y un entrenador de gimnasio sumidos en una lúgubre vida cotidiana.

"¿Es este realmente el camino que querías elegir?", pregunta el video. Al final, los tres hombres se ven satisfechos al elegir el uniforme y rifle de asalto, bajo el eslogan de "Eres un hombre. Compórtate como tal".

Evgueni Krapivine, de 41 años, sirvió en Chechenia en su juventud. Consultado por AFP en Moscú, dijo que le gustaría alistarse de nuevo, pero teme que su edad sea un problema.

"Cuando pregunté me respondieron: 'tienes 41 años, no te vamos a tomar'", contó. Luego, tras pasar por varias comisiones, "me dijeron 'espera, te podemos llamar en cualquier momento'".

Junto al lanzamiento de esta campaña, el presidente Vladimir Putin hizo aprobar una ley en solo dos días para facilitar una nueva movilización, lo que generó temores.

La primera movilización "parcial" de cientos de miles de rusos en septiembre provocó la huida al exterior de decenas de miles de hombres.

- "Evitar un susto" -

Con la campaña de reclutamiento voluntario, el gobierno quiere "evitar un nuevo susto", explicó a AFP Denis Volkov, director del centro de estudios independiente Levada.

El lanzamiento de esta campaña coincide también con los preparativos de la conmemoración del 9 de mayo, fecha de la victoria sobre la Alemania nazi en 1945, un momento de fervor patriótico.

Aunque la campaña tiene pocas opciones de tener éxito en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, podría tener más eco en el interior, consideró Volkov.

Además de la remuneración atractiva, persiste el criterio popular de que "es bueno que todo hombre sirva (en el ejército), es una escuela de vida", agregó.

Y en una sociedad mayoritariamente patriarcal, donde se considera que el hombre debe cubrir las necesidades de la familia, los argumentos esgrimidos tienen fuerza.

En Moscú, los padres ancianos de los reclutas reciben atención domiciliar y para sus hijos ofrecen plazas gratuitas en guarderías.

En caso de muerte, se promete a los reclutas albergar a sus familias y una indemnización de varios millones de rublos.

Bur/mas/zm

AFP