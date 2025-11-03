Rusia logró avances estables en Ucrania en octubre, según un análisis

El ejército ruso logró avances constantes en Ucrania en octubre, y centró sus ataques en la región oriental de Donetsk, según un análisis de LA NACION basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

La región ha sufrido los combates más intensos de los casi cuatro años de guerra y Ucrania se esfuerza ahora por mantener el control de la importante ciudad de Pokrovsk.

Según el análisis de los datos del ISW, que colabora con el Critical Threats Project, Rusia arrebató 461 kilómetros cuadrados a Ucrania durante ese mes.

Este ritmo coincide con el avance medio mensual de este año, por debajo del aumento registrado en julio, cuando Rusia se apoderó de 634 kilómetros cuadrados.

Rusia controla ahora el 81% de la región de Donetsk, que afirma haber anexionado y por cuyo control lucha.

Moscú exigió a Ucrania que retire sus tropas de allí, así como de las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, como condición previa para mantener conversaciones de paz, lo que Kiev calificó de inadmisible.

En total, Rusia controla -o dice controlar- 19,2% de Ucrania, incluida la península de Crimea que se anexionó en 2014 y partes de Donetsk y Lugansk tomadas por separatistas apoyados por Moscú antes del inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

La ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico que Moscú lleva más de un año intentando tomar, volvió a sufrir una fuerte presión en las últimas semanas.

La 7ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania indicó el lunes que su "operación para liberar Pokrovsk de los ocupantes sigue en marcha", y Kiev envió fuerzas especiales durante el fin de semana.

Los datos del ISW muestran también que Rusia tomó 150 km2 de la región de Dnipropetrovsk, al oeste de Donetsk, durante el mes.

No forma parte de ninguna de las cinco regiones ucranianas -incluida Crimea- que Moscú afirma haberse anexionado.

En el momento álgido de su invasión, en marzo de 2022, Rusia controlaba el 27,7% de Ucrania. Posteriormente, Kiev expulsó a las tropas rusas de amplias zonas del este y el sur del país.

