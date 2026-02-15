Rusia: Londres evalúa más sanciones a Moscú por la muerte de Navalny

"Solo el régimen ruso tuvo el motivo, los medios y la oportunidad de administrarle este veneno letal mientras se encontraba en prisión en Rusia", declaró la ministra de Asuntos Exteriores británica a Sky News y añadió que, en los últimos dos años, desde la muerte de Alexei Navalny, se han realizado esfuerzos para "buscar pruebas y la verdad".

"Querían silenciarlo porque era crítico de su régimen, y por eso expusimos este bárbaro complot del Kremlin, y nos aseguramos de hacerlo con pruebas", sostuvo Cooper. Aunque la ministra no explicó cómo se produjo el veneno, confirmó por primera vez que el Reino Unido sabe que Rusia posee la toxina.

"Es una sustancia química específica. Se puede producir sintéticamente. También se puede encontrar en esta rana en Ecuador", afirmó. "Y sabemos que el régimen ruso ha estado en posesión de esta sustancia química específica. Obviamente, no es una sustancia que se produzca de forma natural en Rusia", dijo Cooper.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y cuatro aliados del Reino Unido (Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos) anunciaron el sábado que habían determinado que la muerte de Navalny probablemente se debió a un envenenamiento con toxina de rana dardo organizado por el Estado ruso. La embajada rusa en Londres ha negado que Moscú estuviera implicada en la muerte de Navalny ocurrida dos años antes en una colonia penal siberiana y ha descrito el anuncio como un ejemplo de la "debilidad mental de los fabulistas occidentales".

En una réplica en el programa "Domingo con Laura Kuenssberg" de la BBC, Cooper, la ministra de Asuntos Exteriores, afirmó que la acusación contra Rusia era "sumamente grave" y fruto de dos años de recopilación de pruebas. El análisis de muestras del cuerpo de Navalny reveló la presencia de una toxina llamada epibatidina, producida por ranas dardo en Sudamérica, explicó la funcionaria.

El Reino Unido y sus aliados afirmaron que Navalny no pudo haber ingerido el veneno accidentalmente, ya que no se encuentra en Rusia y generalmente solo lo producen las ranas en estado salvaje. Las cinco naciones europeas han denunciado al Kremlin ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas tras acusar a Moscú de violar sus convenciones.

Cooper afirmó que el incidente demostró que "la división por la paz de la Guerra Fría en la que todos creíamos y esperábamos ha desaparecido, y debemos estar preparados para la continuación de la agresión rusa hacia Europa". Sugirió que podrían imponerse más sanciones, al declarar a la BBC: "Seguimos buscando acciones coordinadas, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania, donde también se acerca el cuarto aniversario de dicha invasión".

"Creemos que son las alianzas que construimos en el extranjero las que nos fortalecen en casa. Es actuando junto a nuestros aliados europeos, junto a aliados de todo el mundo, que mantenemos esa presión sobre el régimen ruso", completó. (ANSA).