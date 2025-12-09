Rusia.- Londres sanciona a cinco entidades y dos personas de Rusia, entre ellos el filósofo nacionalista Alexander Dugin

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Reino Unido han impuesto sanciones este martes contra dos personas y cinco entidades de Rusia, entre ellas el filósofo ruso Alexander Duguin, líder del movimiento euroasiático y uno de los principales ideólogos del Kremlin. El Gobierno británico ha agregado a su lista de sanciones a Dugin, al que acusa de "estar implicado en la desestabilización de Ucrania" --motivo por el que también sanciona al bloguero militar ruso Mijail Zvinchuk--, y a la organización que fundó el filósofo, el Centro de Experiencia Geopolítica. Asimismo, ha sancionado al Fondo de Apoyo y Protección de los Derechos de los Compatriotas que Viven en el Extranjero (Pravfond), por sus lazos con el Ejecutivo ruso; a Rybar LLC, a Euromore y a Golos, todos ellos por su supuesto papel en la "desestabilización" de Ucrania en medio de la invasión lanzada en febrero de 2022.