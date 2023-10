(Agrega detalles, citas y contexto)

KIEV, 14 oct (Reuters) -

El ej√©rcito ruso continu√≥ el s√°bado con sus feroces asaltos a la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, con bombardeos tan intensos que los equipos de emergencia no pudieron recuperar a los muertos de los edificios destruidos, seg√ļn el m√°ximo responsable administrativo de la ciudad.

Fue el quinto d√≠a consecutivo de asaltos a la ciudad del Donb√°s, el coraz√≥n industrial de Ucrania y punto focal de la invasi√≥n de Mosc√ļ a su vecino, que dura ya 19 meses. Tanto Rusia como Estados Unidos han descrito el recrudecimiento de la violencia en torno a Avdiivka como una nueva ofensiva rusa.

Los combates se intensificaron en otros sectores del frente de 1.000 kilómetros de longitud. Un alto mando ucraniano declaró que los enfrentamientos en el norte habían "empeorado de forma significativa", mientras que otro afirmó que las pérdidas rusas estaban aumentando en los sectores meridionales de la guerra.

Vitaliy Barabash, jefe de la administración militar de Avdiivka, dijo que los residentes experimentaron un inusual respiro nocturno de los ataques aéreos, pero que la ofensiva se había reanudado al amanecer.

"Est√°n atacando con todo lo que tienen. R√°fagas de disparos, artiller√≠a, lanzacohetes m√ļltiples, morteros y muchos aviones", declar√≥ Barabash a la televisi√≥n nacional.

Todas las operaciones de rescate se han detenido, dijo, en medio de informes de personas que se cree que están atrapadas bajo los escombros de los edificios arrasados por los bombardeos y los ataques aéreos.

"Las operaciones no pueden llevarse a cabo en estas condiciones. Da miedo salir porque la carretera est√° bajo fuego. Y no es m√°s f√°cil quedarse porque no hay ning√ļn lugar, ning√ļn s√≥tano que pueda resistir los ataques", se√Īal√≥.

Barabash asegur√≥ que 1.620 residentes permanecen a√ļn en Avdiivka, una ciudad con una gran planta de coque y una poblaci√≥n anterior a la guerra de 32.000 habitantes.

El portavoz militar Oleksandr Stupun se√Īal√≥ que Avdiivka es importante para Mosc√ļ, "porque es la √ļnica oportunidad de mostrar alg√ļn tipo de victoria. No tienen otras opciones". Seg√ļn indic√≥ a la televisi√≥n nacional, las fuerzas rusas en la zona "han aumentado durante cuatro d√≠as seguidos. Por eso el enemigo se est√° vengando de la poblaci√≥n civil".

La localidad, 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Donetsk, en manos rusas, se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Resistió los ataques de 2014, cuando los separatistas apoyados por Rusia se apoderaron de zonas del este de Ucrania, y desde entonces experimentó una seria fortificación.

La contraofensiva ucraniana, que dura ya cuatro meses, ha hecho algunos progresos tanto en el este, cerca de Bajmut, como en el sur, donde Kiev espera llegar al mar de Azov, pero los avances han sido graduales.

Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres de Kiev, visitó a las tropas ucranianas cerca de Kupiansk, más al norte, y dijo que las fuerzas rusas se habían reagrupado tras sufrir pérdidas.

"El principal objetivo del enemigo es la derrota de una agrupación de nuestras tropas, el cerco de Kupiansk y alcanzar el río Oskil", dijo en comentarios difundidos por una plataforma militar oficial.

El general Oleksandr Tarnavskyi, jefe de las fuerzas en el sur, escribió en Telegram que las tropas ucranianas están avanzando hacia el sur y las bajas rusas "siguen aumentando".

(Reporte de Dan Peleschuk, Ron Popeski y Maria Starkova; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)