Rusia minimiza acuerdo de seguridad EEUU-Ucrania: es "un trozo de papel", dice la cancillería

Rusia minimizó este viernes el acuerdo de seguridad firmado la víspera entre Estados Unidos y Ucrania, estimando que se trata de un simple "trozo de papel" sin ningún valor legal.

"Lo cierto es que (esos acuerdos) no son más que trozos de papel (...) Estos acuerdos no son nada, no tienen ningún valor legal", declaró la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, citada por las agencias de prensa rusas.

