Rusia minimiza las amenazas sobre sanciones de Trump: "Se han convertido en algo habitual para nosotros"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas han minimizado este jueves las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevas sanciones afirmando que ya viene siendo "habitual" que desde Washington se lancen este tipo de declaraciones, si bien han reconocido que "no facilita" la idea de normalizar las relaciones. "Las amenazas de nuevas sanciones ya se han convertido en algo habitual para nosotros", ha dicho el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Riabkov, quien ha remarcado que Rusia sabe cómo aguantar este tipo de políticas. "En los últimos años se han desarrollado herramientas y esquemas que permiten cubrir ciertas necesidades mediante la sustitución de importaciones", ha explicado Riabkov, quien ha asegurado que el crecimiento de muchas empresas rusas en los últimos tiempos se debe a este tipo de maniobras, recoge la agencia Interfax. No obstante, ha señalado que estas nuevas amenazas de Trump no ayudan a restablecer de nuevo relaciones, en un momento en el que Washington y Moscú han comenzado a dar señales de querer apostar por esta vía después del impasse de los años de la Administración de Joe Biden. "La Administración Trump es muy contradictoria en sus acciones y en sus declaraciones, lo que no facilita el trabajo", ha dicho Riabkov. Aún con todo, Rusia, ha destacado, buscará "de manera persistente" normalizar las relaciones.

