Rusia: Moscú pide a EEUU respuestas por renovación de New START

"En unos días, el mundo probablemente estará en una situación más peligrosa que hasta ahora", advirtió el Kremlin, que se quejó de que la Casa Blanca no había respondido a la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, para extender las restricciones del tratado al menos un año.

"La propuesta del presidente Putin sigue siendo válida, pero no hemos recibido respuesta de los estadounidenses, mientras el tiempo se acaba", declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov.

El New START, vigente desde 2011, limita las ojivas nucleares listas para usar a 1.550, así como a 700 sistemas de lanzamiento desplegados, incluyendo misiles intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos.

En 2023, Putin anunció la suspensión de su participación en el tratado, argumentando que Moscú no podía permitir el acceso de inspectores estadounidenses a sus instalaciones nucleares mientras Washington apoyaba a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Sin embargo, afirmó que Rusia seguiría respetando los límites del tratado.

Posteriormente, en septiembre, Putin propuso a Washington extender estos límites por un año, incluso después de la expiración del New START, a la espera de un nuevo acuerdo que considere también los arsenales de Francia y el Reino Unido.

Estados Unidos nunca respondió oficialmente a esta propuesta, aunque el presidente, Donald Trump, en declaraciones a la prensa en octubre, afirmó que la idea de Putin parecía "buena". Desde entonces, no ha habido acciones por parte de Estados Unidos.

"Incluso la ausencia de una respuesta es una respuesta", comentó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien afirmó que "no hay condiciones para reanudar un diálogo sustancial con Estados Unidos sobre estabilidad estratégica".

Según Ryabkov, se necesita "un cambio profundo en el enfoque general de Estados Unidos respecto a las relaciones con Rusia".

Las críticas rusas a la administración estadounidense parecen contradicciones a la perspectiva de un renovado entendimiento entre ambos países tras un posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Fue Trump, durante su primer mandato, quien en 2019 retiró a Estados Unidos del Tratado INF con Rusia, que prohibía los misiles de alcance intermedio desde 1987, lo que allana el camino para el despliegue de estos sistemas en Europa y Asia.

Moscú también expresó preocupaciones sobre el posible despliegue de nuevas armas estadounidenses en Groenlandia, comenzando con componentes del sistema de defensa antimisiles "Golden Dome", actualmente en desarrollo. En ese sentido, Ryabkov advirtió: "La situación requerirá medidas compensatorias técnico-militares, y nuestros especialistas estarán plenamente preparados, de eso no cabe duda. (ANSA).