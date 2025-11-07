Rusia.- Mueren cuatro personas en un accidente de helicóptero que trasladaba a turistas en Daguestán, Rusia

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro personas han muerto este viernes en un accidente de helicóptero que supuestamente trasladaba a turistas en la región rusa de Daguestán, situada en el Cáucaso, según han confirmado las autoridades del país euroasiático, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del siniestro.

Fuentes de los servicios de emergencia han indicado en declaraciones a la agencia rusa de noticias Interfax que el suceso ha tenido lugar cerca de la localidad Izberbash. El helicóptero llevaba diez personas a bordo y ha caído cerca de un campamento usado por turistas.

Asimismo, han afirmado que el accidente ha tenido lugar durante la maniobra de aterrizaje y han agregado que tres de los heridos han sido ingresados en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.