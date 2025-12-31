Rusia muestra restos de un dron del supuesto ataque a la residencia de Putin

En el video, un soldado explica que se trata de un dron ucraniano 'Chaklun-V', "derribado durante el ataque terrorista del régimen de Kiev". El soldado especifica que transportaba 6 kilogramos de explosivos con diversos componentes para causar daños.

El video, filmado en un bosque nevado, muestra en detalle los diversos componentes del dron, en particular el chip de control y la tarjeta SIM para el control remoto. El video se centra en la parte frontal de la aeronave, que está prácticamente intacta.

El soldado, con el rostro cubierto, se acerca a los restos y explica que, "dado que recibió un impacto en la cola, permaneció intacto; es raro que la ojiva permanezca intacta".

En otro video publicado en el canal del Ministerio de Defensa, el comandante de una división de defensa aérea describe las operaciones para repeler el ataque, que tuvo como objetivo una instalación protegida en el distrito de Valdai, en la región de Nóvgorod.

El ministerio también publicó un mapa que muestra las rutas y ubicaciones del derribo de 91 drones que, según informes, se dirigían a la residencia de Valdai, cruzando las regiones de Bryansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod de sur a norte.

Según el mapa, más de la mitad de los drones fueron derribados durante la fase inicial de su vuelo: 49 en la región de Bryansk y uno en la de Smolensk. (ANSA).