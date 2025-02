Rusia niega acusación ucraniana de que alcanzó el sarcófago del reactor en Chernobyl con un dron

KIEV, Ucrania (AP) — Un dron ruso con una ojiva altamente explosiva impactó durante la madrugada del viernes contra el sarcófago que protege la central nuclear de Chernobyl, ubicada en la región de Kiev, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Un alto funcionario ruso rechazó las acusaciones de Kiev.

Los niveles de radiación en la planta no han aumentado, de acuerdo con Zelenskyy y con la agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

El OIEA indicó que el ataque no rompió el sarcófago interno de la planta y no identificó a un posible responsable, al tiempo que explicó que su equipo en el lugar escuchó una explosión y fue informado de que un avión no tripulado había impactado contra la estructura.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó las acusaciones del mandatario ucraniano.

“No se habla de atacar infraestructura nuclear, instalaciones de energía nuclear, ninguna de esas afirmaciones es cierta, nuestras fuerzas armadas no hacen eso”, dijo Peskov en una conferencia telefónica con reporteros.

No fue posible confirmar de manera independiente quién estaba detrás del ataque.

El incidente se produjo dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se reuniría con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para discutir el fin de la guerra, en un movimiento que parecía identificar a Putin como el único actor relevante y que podría dejar a Zelenskyy, y a los gobiernos europeos, al margen de cualquier negociación de paz.

Esta fue una noticia poco grata para Ucrania, que se está viendo obligada a retroceder lentamente ante el ejército ruso, que es más grande, en algunas zonas de la línea del frente que se extiende a lo largo de 1.000 kilómetros (600 millas) y que necesita desesperadamente más ayuda occidental.

Kiev tiene la intención de informar a los funcionarios estadounidenses del ataque a Chernobyl durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que comienza el viernes, indicó en su canal de Telegram el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andrii Yermak.

Zelenskyy manifestó que el ataque causó daños en la estructura y provocó un incendio, que fue extinguido. El Servicio de Emergencias de Ucrania distribuyó una imagen que, según dijo, mostraba un foco iluminando un agujero en el techo del sarcófago dañado.

Por su parte, Peskov sugirió, sin presentar evidencias, que los funcionarios ucranianos lanzaron la acusación sobre un ataque con dron porque querían frustrar los esfuerzos para poner fin a la guerra a través de las negociaciones entre Trump y Putin.

“Es obvio que hay quienes (en el gobierno ucraniano) continuarán oponiéndose a cualquier intento de iniciar un proceso de negociación, y es evidente que esas personas harán todo lo posible para tratar de descarrilar este proceso”, afirmó el vocero.

El OIEA indicó que el ataque a Chernobyl ocurrió a la 1:50 de la madrugada.

El sarcófago externo alcanzado es una cubierta protectora construida en 2016 sobre una pesada estructura de contención de concreto. La capa interna fue colocada sobre el cuarto reactor de la central poco después del desastre de 1986, que fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Las cubiertas de contención buscan evitar fugas de radiación.

Durante los tres años de guerra entre Rusia y Ucrania se han lanzado repetidos avisos acerca de los posibles riesgos para las cuatro centrales nucleares de Ucrania, especialmente en la de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas del Kremlin, que está en el sur del país y es la más grande de Europa y una de las 10 más grandes del mundo.

El jefe del OIEA, Rafael Rossi, dijo en X que el ataque a Chernobyl y el reciente aumento de la actividad militar cerca de la planta de Zaporiyia “subrayan los persistentes riesgos de seguridad nuclear”, añadiendo que la agencia sigue “en alerta máxima”.

La agencia nuclear de la ONU indicó que su personal en el lugar respondió a los pocos minutos del ataque y que no se registraron víctimas.

“Los niveles de radiación dentro y fuera permanecen normales y estables”, afirmó el OIEA en X.

Zelenskyy dijo en Telegram que el ataque a Chernobyl demostró que “Putin ciertamente no se está preparando para negociaciones”, una afirmación habitual entre las autoridades ucranianas.

“El único estado en el mundo que puede atacar tales instalaciones, ocupar el territorio de centrales nucleares y llevar a cabo hostilidades sin tener en cuenta las consecuencias es la Rusia actual. Y esta es una amenaza terrorista para todo el mundo”, escribió el mandatario.

“Rusia debe rendir cuentas por lo que está haciendo”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.