Rusia niega la intromisión en el espacio aéreo estonio y apunta que son acusaciones que buscan confrontación

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ruso ha negado este lunes cualquier responsabilidad en la incursión la semana pasada de varios aviones en el espacio aéreo de Estonia y ha enmarcado dichas acusaciones en el interés de algunos actores occidentales por aumentar las tensiones y "provocar una atmósfera de confrontación".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha considerado como "vacías" e "infundadas" las declaraciones del Gobierno estonio sobre la presencia de tres aviones de combate rusos Mig-31 el pasado viernes en su espacio aéreo. "Es grave, aunque nada nuevo en la política exterior de Estonia", ha afeado.

Peskov ha asegurado que este tipo de acusaciones son "constantes", si bien en esta ocasión están siendo lanzadas en medio de un aumento de las tensiones en la región, después de denuncias similares por parte de otros países, incluida la intrusión a gran escala de drones rusos en espacio aéreo polaco.

"Nuestras Fuerzas Armadas operan estrictamente dentro de las normas internacionales, incluidas las relativas a los vuelos", ha enfatizado el portavoz del presidente Vladimir Putin, en una rueda de prensa, según recoge Interfax.

La denuncia de las autoridades estonias ha motivado que este lunes se celebre una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como en la OTAN un día después, tras apelar Tallin al artículo 4 de la Alianza.