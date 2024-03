GINEBRA, 14 mar (Reuters) - El Comité Olímpico Ruso (ROC) no boicoteará los Juegos Olímpicos de París de este año, dijo su presidente el jueves, pese a las restricciones impuestas a los atletas por el Comité Olímpico Internacional (COI) como castigo por la invasión de Ucrania.

"Nunca tomaremos el camino del boicot. Siempre apoyaremos a nuestros atletas", dijo Stanislav Pozdnyakov, exesgrimista olímpico que ejerce como jefe del COR, en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias RIA.

"No obstante, insistimos en que las condiciones establecidas por el COI son ilegítimas, injustas e inaceptables", agregó.

El COI permitirá participar como neutrales sin las banderas, emblemas o himnos nacionales de sus países a los rusos y bielorrusos que se clasifiquen en su deporte para los Juegos de París, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto.

Los atletas neutrales sólo competirán en deportes individuales y no se permitirán equipos de los dos países. No podrán participar deportistas que apoyen de forma activa la guerra en Ucrania, ni aquellos que estén contratados por el ejército ruso o bielorruso.

Rusia ha protestado enérgicamente por las restricciones.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo a Reuters en una entrevista el miércoles que prefería que rusos y bielorrusos "no vinieran", agregando que "no podemos actuar como si (la invasión rusa de Ucrania) no existiera".

Inicialmente se había prohibido a rusos y bielorrusos competir internacionalmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, para la que Bielorrusia ha sido utilizada como escenario.

(Escrito por Gabrielle Tétrault-Farber; editado en español por Carlos Serrano)