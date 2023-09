Rusia rechazó el martes confirmar las informaciones estadounidenses sobre una cumbre entre su presidente Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, pero su gobierno mencionó la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos.

"No, no podemos [confirmarlo], no tenemos nada que decir sobre este tema", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas que le preguntaron sobre estas informaciones de Washington.

La Casa Blanca aseguró el lunes que el líder norcoreano tiene la intención de visitar Rusia para discutir con Putin la venta de armas norcoreanas para la guerra en Ucrania.

Según el diario estadounidense The New York Times, el Kremlin quiere obtener proyectiles de artillería y misiles antitanque de Corea del Norte, mientras que Kim desea conseguir tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, además de ayuda alimentaria para su población.

Para Estados Unidos, estos acuerdos "violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad" de la ONU contra el programa armamentístico de Pyongyang.

Responsables de la administración estadounidense dijeron a The New York Times que Kim probablemente viajaría en tren blindado este mes a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia y muy cerca de Corea del Norte, para reunirse con Putin.

Esta ciudad a orillas del Pacífico acoge del 10 al 13 de septiembre el Foro Económico Oriental, en el que participaron 68 países el año pasado.

De otro lado, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, dijo el lunes que discutirían con Corea del Norte la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos.

"Discutimos de ello con todo el mundo, incluido con Corea del Norte. ¿Por qué no? Son nuestros vecinos", dijo el ministro, citado por la agencia de noticias local TASS.

