Rusia no participará en la conferencia sobre la paz en Ucrania", anuncia ministro suizo

Rusia no participará en la conferencia "sobre la paz en Ucrania" que se celebrará en Suiza el 15 y 16 de junio, informó este miércoles el canciller suizo.

Moscú "no tiene planes de venir", declaró Ignazio Cassis en una rueda de prensa, afirmando que "un proceso de paz no puede realizarse sin Rusia, aunque no esté presente durante el primer encuentro".

