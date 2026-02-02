Rusia no quiere un conflicto global, afirma Medvédev

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 2 feb (Reuters) -

Dmitri Medvédev, un alto cargo de seguridad del Kremlin, dijo en declaraciones publicadas el lunes que el mundo se estaba volviendo muy peligroso, pero que Rusia no quería un conflicto global.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 desencadenó el mayor enfrentamiento entre Occidente y Moscú desde lo más profundo de la Guerra Fría, aunque los enviados del presidente estadounidense Donald Trump están intentando negociar el fin de la guerra con Rusia y Ucrania.

Medvédev, que ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, una especie de politburó moderno formado por los dirigentes más poderosos de Rusia, elogió a Trump y afirmó que era alentador que se hubieran reanudado los contactos con Washington.

Sin embargo, Medvédev, que ha lanzado repetidamente invectivas contra Kiev y las potencias occidentales, al tiempo que advertía de los riesgos de una escalada de la guerra hacia un "apocalipsis" nuclear, afirmó que Occidente había ignorado repetidamente los intereses rusos.

"La situación es muy peligrosa", dijo Medvédev a Reuters, TASS y al bloguero ruso sobre la guerra WarGonzo en una entrevista en su residencia a las afueras de Moscú.

"El umbral del dolor parece estar disminuyendo".

"No nos interesa un conflicto global. No estamos locos", dijo el que fuera presidente de Rusia entre 2008 y 2012. "No se puede descartar un conflicto global".

El presidente Vladimir Putin sigue siendo la voz definitiva en la política rusa, aunque Medvédev, ahora un , da una idea del pensamiento de los partidarios de la línea dura dentro de la élite rusa, según diplomáticos extranjeros.

Una caricatura colgada en la sala donde se realizó la entrevista mostraba a Medvédev, un antiguo abogado originario de San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, apuntando con una metralleta a los líderes europeos.

UN MUNDO "DEMASIADO" INTENSO EN ENERO

Tanto Putin como Trump han mencionado los riesgos de una escalada en Ucrania, aunque los diplomáticos europeos afirman que Moscú ha jugado hábilmente la carta de la escalada para disuadir a los aliados de Ucrania de involucrarse demasiado en la guerra.

"Dicen: 'Ni hablar, los rusos se lo están inventando todo, están difundiendo historias de terror y nunca harán nada'", dijo Medvédev, que añadió que lo que el Kremlin denomina "operación militar especial" en Ucrania demostró que Rusia defendería sus intereses.

Ucrania y sus aliados europeos califican la guerra, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, como una apropiación de tierras imperialista, y afirman que si Rusia gana, algún día atacará a la OTAN. Rusia rechaza estas afirmaciones por considerarlas absurdas.

El conflicto estalló por primera vez en el este de Ucrania en 2014, después de que un presidente prorruso fuera derrocado en la Revolución de Maidan en Ucrania. Rusia se anexionó Crimea y los separatistas respaldados por Moscú lucharon contra las fuerzas armadas de Kiev en el este de Ucrania.

Cuando se le preguntó sobre la avalancha de acontecimientos mundiales de enero en Venezuela, Groenlandia y otros lugares, Medvédev respondió que todo había sido simplemente "demasiado".

Sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Rusia, Medvédev dijo que si Trump hubiera sido "secuestrado" por una potencia extranjera, Estados Unidos lo habría considerado claramente un acto de guerra.

También dijo que las afirmaciones occidentales sobre una amenaza rusa o china a Groenlandia eran "historias de terror" falsas inventadas por los líderes occidentales para justificar su propio comportamiento. (Información de Guy Faulconbridge; edición de Jacqueline Wong y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)