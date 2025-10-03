LA NACION

Rusia no se plantea prohibir exportaciones de diésel de productores, dice ministerio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rusia no se plantea prohibir exportaciones de diésel de productores, dice ministerio
Rusia no se plantea prohibir exportaciones de diésel de productores, dice ministerio

MOSCÚ, 3 oct (Reuters) - El Ministerio de Energía ruso no está estudiando prohibir las exportaciones de diésel a los productores, anunció el viernes la cartera.

Rusia se enfrenta a una escasez de combustible tras una serie de ataques ucranianos contra sus refinerías.

A principios de esta semana, Rusia impuso una prohibición parcial de las exportaciones de diésel, que abarca el combustible marítimo y otros gasóleos, para los revendedores, mientras que los productores siguen estando exentos.

También prorrogó hasta finales de año la prohibición de exportar gasolina, que se aplica a todos los exportadores.

El viernes, el Ministerio de Energía dijo que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar un suministro estable de combustible, supervisando diariamente el mercado y coordinándose estrechamente con los agentes del sector en medio de unas condiciones muy cambiantes. (Reporte de Reuters; Escrito por Maxim Rodionov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    1

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  2. Dos figuras con una química imbatible para un thriller lleno de revelaciones, en Netflix
    2

    Black Rabbit: Jude Law y Jason Bateman logran una química imbatible en este drama criminal de Netflix

  3. Adorni, sobre la defensa de Espert: "Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando"
    3

    Adorni, sobre la defensa de Espert: “Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando”

  4. La íntima entrevista al príncipe Guillermo: un revelador dato sobre sus hijos, sus planes como rey y el “año más duro”
    4

    La íntima entrevista al príncipe Guillermo: un revelador dato sobre sus hijos, sus planes como rey y el “año más duro de su vida”

Cargando banners ...