Rusia no se plantea prohibir exportaciones de diésel de productores, dice ministerio

MOSCÚ, 3 oct (Reuters) - El Ministerio de Energía ruso no está estudiando prohibir las exportaciones de diésel a los productores, anunció el viernes la cartera.

Rusia se enfrenta a una escasez de combustible tras una serie de ataques ucranianos contra sus refinerías.

A principios de esta semana, Rusia impuso una prohibición parcial de las exportaciones de diésel, que abarca el combustible marítimo y otros gasóleos, para los revendedores, mientras que los productores siguen estando exentos.

También prorrogó hasta finales de año la prohibición de exportar gasolina, que se aplica a todos los exportadores.

El viernes, el Ministerio de Energía dijo que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar un suministro estable de combustible, supervisando diariamente el mercado y coordinándose estrechamente con los agentes del sector en medio de unas condiciones muy cambiantes. (Reporte de Reuters; Escrito por Maxim Rodionov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)