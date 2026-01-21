Rusia observa con satisfacción y cautela las tensiones entre EEUU y Europa por Groenlandia

A medida que las tensiones entre Estados Unidos y Europa iban en aumento esta semana debido al deseo del presidente Donald Trump por adquirir Groenlandia, funcionarios, medios de comunicación y blogueros rusos respondieron con una mezcla de alegría, presunción y cautela.

Algunos promovieron el movimiento de Trump como histórico, mientras que otros dijeron que la disputa debilita a la Unión Europea y a la OTAN --algo a lo que Moscú parecería dar la bienvenida-- y que desvía parte de la atención de Occidente en la guerra de Rusia contra Ucrania.

También hubo cautela, pues algunos analistas señalaron que la posible adquisición de Groenlandia --una isla autónoma y rica en minerales-- por parte de Estados Unidos le plantea a Rusia preocupaciones de seguridad y económicas mientras busca afirmar su influencia sobre amplias zonas del Ártico y ha tomado medidas para aumentar su presencia militar en la región, hogar de su Flota del Norte y un lugar donde la Unión Soviética realizó pruebas de armas nucleares.

En su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump insistió el miércoles en que quiere "tener Groenlandia", pero aseguró que no usaría la fuerza para hacerlo al tiempo que ridiculizó en repetidas ocasiones a sus aliados europeos y prometió que la OTAN no debería intentar bloquear el expansionismo de Estados Unidos.

"Historia mundial"

El Kremlin no ha criticado ni apoyado a Trump en el tema, pero destacó el impacto de gran alcance en caso de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia. Un elogio moderado de este tipo parece estar en línea con la retórica pública de Moscú hacia el gobierno actual de Estados Unidos mientras Rusia intenta obtener concesiones en los esfuerzos que encabeza Trump para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania y revivir las relaciones con Washington que cayeron a sus niveles más bajos desde la Guerra Fría.

"Independientemente de si es bueno o malo y si cumple con el derecho internacional o no, hay expertos internacionales que creen que si Trump toma el control de Groenlandia, pasará a la historia, y no sólo a la historia de Estados Unidos, sino a la historia mundial", dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Sin discutir si es bueno o malo, es difícil no estar de acuerdo con estos expertos", agregó.

El presidente ruso Vladímir Putin dijo el año pasado que el deseo de Trump por arrebatarle a Dinamarca el control de Groenlandia no era una sorpresa, tomando en consideración el interés de larga data de Estados Unidos en el territorio. Putin aseguró que Washington sopesó por primera vez la posibilidad de asumir el control de Groenlandia en el siglo XIX, y luego le hizo una propuesta de adquisición a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial.

"Es obvio que Estados Unidos continuará avanzando sistemáticamente en sus intereses geoestratégicos, político-militares y económicos en el Ártico", declaró Putin.

El periódico gubernamental Rossiyskaya Gazeta comparó el domingo la intención de Trump con "eventos 'planetarios' como la abolición de la esclavitud por parte de Abraham Lincoln... o las conquistas territoriales de las Guerras Napoleónicas".

"Si Trump logra la anexión de Groenlandia para el 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos celebre el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, sin duda se unirá a las filas de las figuras históricas que afianzaron la grandeza de Estados Unidos", escribió el periódico.

Una declaración que parecía favorable a Trump vino del Ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov, quien dijo el martes en conferencia de prensa que el control de Dinamarca sobre Groenlandia era un vestigio del pasado colonial.

"En principio, Groenlandia no es parte natural de Dinamarca", afirmó.

Lavrov también trazó paralelismos entre la oferta de Trump para asumir el control de Groenlandia y la anexión de la península de Crimea por parte de Putin. La mayoría del mundo no reconoce la toma ilegal de la península en 2014.

"Crimea no es menos importante para la seguridad de la Federación Rusa que Groenlandia para Estados Unidos", dijo.

Un golpe para los aliados

Otros se centraron en la posible ruptura entre Estados Unidos y sus aliados europeos en la OTAN, un bloque que se ha mantenido firme desde el inicio de la Guerra Fría y que Rusia considera desde hace tiempo como un adversario.

"La unidad transatlántica se terminó. Las élites izquierdistas y globalistas de la UE/Reino Unido fracasaron", escribió Kirill Dmitriev, un enviado presidencial involucrado en conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, en una publicación en la red social X.

Lavrov coincidió, diciendo que la oferta de Trump por Groenlandia anuncia una "profunda crisis" para la OTAN y plantea preguntas sobre la preservación de la alianza como un bloque político-militar único.

En una serie de columnas publicadas esta semana, la agencia noticiosa estatal rusa RIA Novosti promovió el impulso de Trump por Groenlandia, asegurando que "abre la puerta a la historia mundial ante nuestros propios ojos" y se burló de los países europeos por enviar pequeños contingentes militares a Groenlandia en una muestra de apoyo a Dinamarca.

"Los europeos sólo pueden ver esto con una impotente rabia: no tienen ventaja ni económica ni militar contra Washington", decía una columna.

Otra columna decía que era "divertido y didáctico" que el Foro Económico Mundial que alguna vez "estuvo en la cima del poder y la fuerza, un lugar al que todos aspiraban, hoy está enterrando aquí la 'solidaridad atlántica'".

La guerra en Ucrania

Los medios estatales rusos y prorrusos también argumentaron que el tema de Groenlandia desviaba la atención de los esfuerzos del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por negociar un acuerdo de paz favorable para poner fin a la invasión rusa, algo positivo para Moscú.

"El mundo parece haberse olvidado de Ucrania y Zelenskyy. Y en medio de este silencio, los negociadores estadounidenses (Steve) Witkoff y (Jared) Kushner se estaban preparando para viajar a Moscú", dijo el domingo el tabloide Moskovsky Komsomolets.

RIA Novosti reiteró esa postura el miércoles cuando publicó una columna de título "Groenlandia noqueó a Zelenskyy", en la que señaló que "este alboroto provocado por Donald Trump ha dejado a Zelenskyy fuera de combate", y que "la importancia de Ucrania nunca volverá a sus niveles anteriores".

Pero Trump señaló en Davos que se reuniría con Zelenskyy el jueves. "Quiero ponerle fin", dijo Trump sobre los combates. "Es una guerra horrible".

En busca de la supremacía en el Ártico

Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, comparó la oferta de Trump por Groenlandia con la toma de territorio ucraniano por parte de Putin, pero señaló que las acciones del estadounidense eran "completamente diferentes".

Groenlandia "nunca estuvo directamente conectada con Estados Unidos, aunque intentaron adquirirla varias veces", dijo Medvedev al tiempo que se preguntaba qué precio está dispuesto a pagar Trump "para alcanzar este objetivo" y si se ha propuesto "eliminar la OTAN".

El popular bloguero militar y corresponsal Aleksander Kots dijo en una reciente publicación de Telegram que al tomar Groenlandia, Trump "quiere apoderarse del Ártico ruso" y tener acceso a los recursos naturales que Moscú codicia.

El tabloide Moskovsky Komsomolets calificó el domingo la oferta de Trump por Groenlandia como un "punto de inflexión", asegurando que el Ártico "pasará de ser una zona de cooperación a una zona de confrontación".

"La Flota del Norte estará bajo amenaza. Los proyectos económicos enfrentarán obstáculos. La disuasión nuclear perderá efectividad. Rusia terminará en un aislamiento estratégico", decía el artículo. "Groenlandia no es sólo la codiciada isla de dos millones de kilómetros cuadrados de Trump. Es un lazo helado alrededor del cuello de Rusia. Y Trump ya ha comenzado a apretarlo".

Estas preocupaciones contrastan un poco con la posición del Kremlin de promover públicamente las perspectivas de cooperación con Washington en el Ártico. Putin ha dicho, sin embargo, que Rusia está preocupada por las actividades de la OTAN en la región polar y responderá fortaleciendo su capacidad militar en la zona.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.