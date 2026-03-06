Rusia obtiene impulso a exportaciones por guerra de Irán: precio del crudo a India se dispara

Por Vladimir Soldatkin y Dmitry Antonov

MOSCÚ, 6 mar (Reuters) - La guerra en Irán ha provocado un aumento significativo de la demanda de petróleo y gas ruso, informó el Kremlin el viernes, lo que ha impulsado las exportaciones, que se han visto muy afectadas por las sanciones relacionadas con la guerra de Rusia en Ucrania.

El conflicto de Irán, que ya lleva siete días, ha dejado prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte marítimo, lo que ha aislado a los países de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

"Estamos observando un aumento significativo de la demanda de recursos energéticos rusos en relación con la guerra en Irán", dijo el viernes a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien afirmó que Rusia "sigue siendo un proveedor fiable" tanto de crudo como de gas, incluido el GNL.

Subrayando el impulso a los ingresos rusos, los operadores dijeron el viernes que el petróleo ruso tipo Urales, producto insignia del país, entregado en los puertos indios se vendía por primera vez a un precio superior al del crudo Brent, la referencia internacional.

El petróleo ruso, que se vendía con un descuento de entre 10 y 13 US$ antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques contra Irán el 28 de febrero, se cotiza ahora con una prima de entre 4 y 5 US$ sobre el Brent en las entregas a la India en marzo o principios de abril.

Este salto refleja un fuerte aumento de la demanda de crudo ruso por parte de las refinerías indias, que se han visto repentinamente privadas del suministro de crudo de Oriente Medio.

El jueves, el Tesoro estadounidense emitió una exención de 30 días que permite a la India comprar petróleo ruso que actualmente se encuentra bloqueado en el mar, tras meses de presión de Washington sobre Nueva Delhi para que no comprara barriles rusos.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, Rusia se ha visto obligada a vender su petróleo con descuento debido a las sanciones occidentales, que incluyen límites de precio a su crudo, con el objetivo de reducir sus ingresos presupuestarios y obstaculizar su capacidad para librar la guerra. (Reporte adicional de Olesya Astakhova en Moscú y Kate Abnett en Bruselas; escrito por Mark Trevelyan y Vladimir Soldatkin; edición en español de Paula Villalba y Carlos Serrano)