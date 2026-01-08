Rusia: otro buque de la flota fantasma en el Canal de la Mancha

Según la prensa británica, el buque zarpó de Esmirna (Turquía) el 30 de diciembre y se dirige al Atlántico. Ya sancionado en 2024 con el nombre de "Tia", habría sido recientemente rebautizado como "Arcusat" y registrado bajo bandera camerunesa.

El avistamiento se produce tras el abordaje el miércoles en aguas internacionales del Atlántico Norte, a medio camino entre Islandia y Escocia, de otro petrolero vinculado a la "flota fantasma rusa": el "Marinera", que zarpó de Venezuela bajo bandera guyanesa como "Bella 1" y fue rápidamente inscrito en el registro marítimo ruso con su nuevo nombre.

El buque fue interceptado y apresado por fuerzas estadounidenses con apoyo militar y vigilancia de aviones espías británicos, pero sin participación directa de Londres en el abordaje. (ANSA).