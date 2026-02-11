Rusia pedirá aclaraciones a EE. UU. sobre las restricciones petroleras en Venezuela

MOSCÚ, 11 feb (Reuters) - Rusia tiene previsto solicitar a Estados Unidos que aclare las nuevas restricciones impuestas al negocio petrolero de Venezuela, informó el Kremlin el miércoles, y su ministro de Asuntos Exteriores dijo que constituyen una "discriminación flagrante"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el martes una licencia general para facilitar la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. La licencia no autorizó transacciones en las que participen ciudadanos o entidades rusas y chinas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que Rusia aclararía la situación con Washington a través de los canales de comunicación disponibles.

"Es cierto que tenemos inversiones en Venezuela, tenemos proyectos de largo plazo y tanto nuestros socios venezolanos como nosotros estamos interesados. Por lo tanto, todo esto es motivo para discutir la situación con los estadounidenses", dijo Peskov.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Rusia estaba en contacto con Washington sobre este asunto y que quería llevar a cabo una labor de respeto mutuo "sin la idea de dominación".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado abiertamente de controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo, en colaboración con las empresas petroleras estadounidenses, tras derrocar a Nicolás Maduro.

Maduro se ha declarado inocente de los cargos que le imputa Estados Unidos.

La empresa energética rusa Roszarubezhneft, que opera en el país sudamericano, dijo el mes pasado que todos los activos de la empresa en Venezuela eran propiedad de Rusia y que mantendría sus compromisos con los socios internacionales allí.

Roszarubezhneft, propiedad de una unidad del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, se constituyó en 2020 y poco después adquirió las participaciones venezolanas de la petrolera estatal rusa Rosneft,

tras sanciones de Washington a dos unidades de Rosneft por comerciar con petróleo venezolano.

Rusia mantiene desde hace tiempo estrechos vínculos con Venezuela, que abarcan la cooperación energética, los militares y los contactos políticos de alto nivel, y Moscú ha respaldado diplomáticamente a Caracas durante años.

Rosneft tenía participaciones en empresas de exploración y producción en Venezuela, como Petromonagas (40%), Petroperija (40%), Boquerón (26,67%), Petromiranda (32%) y Petrovictoria (40%). (Reporte de Dmitry Antonov; redacción de Vladimir Soldatkin; edición en español de Javier López de Lérida)