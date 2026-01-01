Rusia pide a EEUU que detenga persecución de petrolero en fuga, informa el NY Times

1 ene (Reuters) - Rusia pidió a Estados Unidos que detenga su persecución de un petrolero que se dirigía a Venezuela y que ahora huye de los guardacostas estadounidenses en el océano Atlántico, informó el jueves el New York Times, citando a dos personas con conocimiento del asunto.

Las fuerzas estadounidenses llevan casi dos semanas persiguiendo al petrolero, que grupos marítimos han identificado como el Bella 1.

Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a cuatro empresas que dijo que operaban en el sector petrolero de Venezuela, así como a petroleros asociados, a medida que la administración del presidente Donald Trump aumenta la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Rusia hizo la solicitud diplomática formal mientras Trump también busca negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la embajada rusa no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios. (Reporte de Karen Brettell en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)