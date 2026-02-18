MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -

Rusia exige que los países europeos que ‌acusaron a ‌Moscú ⁠de envenenar al crítico del Kremlin Alexéi Navalni con una toxina de ​rana dardo ⁠proporcionen ⁠datos concretos que respalden su acusación, dijo el ​miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones ‌Exteriores, María Zajárova.

Reino Unido, ​Francia, Alemania, Suecia ​y los Países Bajos afirmaron el sábado que los análisis de las muestras del cuerpo de Navalni habían confirmado la presencia de epibatidina, una toxina ​que se encuentra en las ranas venenosas de ⁠Sudamérica y que no existe de forma natural en Rusia. ‌Aseguraron que Moscú tenía los "medios, el motivo y la oportunidad" para administrarle el veneno.

"Todas las acusaciones contra Rusia eran del tipo "muy probable". No había detalles específicos. Se trataba simplemente de una ‌proclamación para convertirse en el acto inaugural de ⁠la conferencia (de seguridad) de Múnich y eclipsar ‌los archivos de Epstein", dijo Zajárova ⁠en una rueda de ⁠prensa el miércoles.

"Exigimos que nos faciliten datos concretos sobre este asunto".

El Kremlin rechazó rotundamente las acusaciones europeas, mientras que Yulia Navalnaya, viuda del ‌difunto político, ​dijo que finalmente se había revelado la verdad sobre la muerte de su marido. (Reporte de Dmitri Antonov, redacción de Felix ‌Light, edición en Español de Manuel Farías)